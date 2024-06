Senden bekommt einen Stadtlauf – und eine neue Genussmesse

Der Sendener Gewerbeverein hat einige Pläne für die Stadt: Zweimal im Jahr soll es Messen und weitere Angebote geben – verknüpft mit verkaufsoffenen Sonntagen.

Einmal um Senden herum wird es für Läuferinnen und Läufer im März 2025 gehen: Am Wochenende vom 22. und 23. März möchte der Gewerbeverein hier einen Stadtlauf organisieren. Die Planungen sind bereits im Gange, nun benötigte man gewissermaßen nur noch die Zustimmung des Stadtrats. Begleitet werden soll der Stadtlauf nämlich nicht nur von einer Fitness- und Gesundheitsmesse im Bürgerhaus und weiteren Aktionen, sondern auch von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Und für verkaufsoffene Sonntage gelten bestimmte Vorgaben: Geschäfte dürfen nach dem bayerischen Ladenschlussgesetz nur dann sonntags öffnen, wenn parallel dazu Märkte, Messen oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden, die einen "beträchtlichen Besucherstrom auslösen" – auch von Menschen außerhalb der jeweiligen Gemeinde.

Verkaufsoffene Sonntage soll es in Senden im Frühjahr und im Herbst geben

In Senden fand ein verkaufsoffener Sonntag bisher meist begleitend zum Bürgerfest statt. Das soll sich nach den Plänen des Gewerbevereins künftig ändern: An die Stelle des Bürgerfests im Sommer sollen ein Frühjahrs- und ein Herbstmarkt rücken. Ersetzt wird das Bürgerfest dabei jedoch nur als Ankerpunkt dafür für den verkaufsoffenen Sonntag. Stattdessen hat der Verein Konzepte für Frühling und Herbst ausgearbeitet.

Im kommenden März plant man neben Stadtlauf und Fitnessmesse mit Ständen des Hamburger Fischmarkts vor dem Bürgerhaus und mit dem Stoffmarkt, der bisher zweimal jährlich auf dem Ikea-Parkplatz in Ulm stattfand. Mit 90 Ständen soll dieser nun seine Heimat in der Sendener Hauptstraße finden.

Im Herbst 2025 plant der Gewerbeverein in Senden eine "Genussmesse"

Bereits am Sonntag, 20. Oktober, soll der Stoffmarkt nach den Plänen des Gewerbevereins ein erstes Mal nach Senden kommen – begleitet auch in diesem Fall durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Im Herbst 2025 möchte man parallel zum Stoffmarkt noch mehr anbieten: Dann soll im Bürgerhaus ein "Aroma- und Geschmacksfestival" in Form einer "Genussmesse" stattfinden. Bei dieser Messe sollen lokale Anbieterinnen und Anbieter die Möglichkeit bekommen, ihre regionalen Produkte vorzustellen – wie bisher beim Genussmarkt in Senden.

"Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Weiterentwicklung des erfolgreichen Genussmarktes 2024 voranzutreiben, um ein dauerhaftes Event zu etablieren", heißt es in dem Antrag der Vorsitzenden des Gewerbeverbands, Achim Bayer und Stefan Schilling, an den Stadtrat. Vergangene Woche hatte sich der Landkreis Neu-Ulm dafür entschieden, als Organisator aus dem Genussmarkt auszusteigen, weshalb man derzeit auf Sponsorensuche ist.

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf unterstützte in der jüngsten Stadtratssitzung die Pläne des Gewerbevereins. "Wir müssen überlegen, was wir für die Stadt wollen." Wenn es darum gehe, Senden attraktiv zu präsentieren, seien die Vorschläge des Gewerbevereins ein "hochattraktives Angebot", das die Leute herziehen würde. Das sah auch Hans Manfred Allgaier (FW) ähnlich: Senden solle nicht nur "Wohlfühlstadt" sein, sondern mehr aus sich machen.

Verkaufsoffener Sonntag fand in Senden ohne Bürgerfest statt

Kritisch äußerte sich hingegen Helmut Meisel (Grüne): Märkte, die für einen verkaufsoffenen Sonntag infrage kommen, bräuchten aus seiner Sicht eine längere Tradition und nicht nur ein "Sammelsurium an Aktionen". Worauf Carola Lo Cicero (GFS) erwiderte, dass Traditionen nicht geschaffen würden, wenn man mit nichts anfange. Xaver Merk (BSW) kritisierte nicht die Angebote, sondern viel mehr, warum die damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntage nötig seien: Das Angebot sei am vergangenen Wochenende so klein gewesen – da außer Möbel Inhofer keine Geschäfte offen gehabt hätten –, dass es eine "Blamage hoch drei" gewesen sei. "In den Sozialen Medien haben sie so über die Stadt hergezogen, das habe ich noch nicht erlebt", sagte Merk.

Thomas Kast (FW) wollte das als Argument jedoch nicht durchgehen lassen: "Man muss den Gewerbetreibenden eine Chance geben, sich zu präsentieren." Ob es nun beim letzten Mal in die Hose gegangen sei oder nicht. Senden müsse sich als Stadt mehr präsentieren, und "aus den Puschen kommen". Am Ende stimmten 19 zu fünf Stadtratsmitglieder für die Pläne des Gewerbevereins.

Vergangenes Wochenende hätte der verkaufsoffene Sonntag eigentlich zusammen mit dem Bürgerfest und einem Cityflohmarkt stattfinden sollen. Wie berichtet, sagte Senden – in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen – das Bürgerfest letztendlich ab: Zu schlecht waren die Wetterprognosen. Das restliche Programm fand jedoch unverändert statt. Für Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf war die Absage auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, wie sie unserer Redaktion sagte: Irgendwann habe es am Samstag zwölf Grad gehabt, nachmittags habe es "richtig gegossen" – ein wirkliches Sommergefühl wäre da nicht aufgekommen. Einen Nachholtermin für das Bürgerfest wird es wohl nicht geben – in den nächsten Wochen seien die Vereine in viele eigene Veranstaltungen eingebunden, da sei es schwierig ein freies Datum zu finden.