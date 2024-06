Senden

Senden erteilt zusätzlicher Unterkunft für Geflüchtete eine Absage

Plus Ein Bauherr möchte ein Fitnessstudio in Senden in eine Unterkunft für Geflüchtete umbauen. Die Stadt geht dabei jedoch nicht mit – der Bedarf sei nicht da.

Von Annemarie Rencken

Ist es nötig, dass in Senden eine weitere Unterkunft für Geflüchtete entsteht? Ein Bauherr sagt ja. Er möchte ein Fitnessstudio im Sendener Norden entsprechend umbauen, sodass dort 22 Zimmer mit insgesamt 79 Betten für Asylsuchende entstehen können. Das überprüft die Stadt genauer, denn eigentlich gehört dieser Bereich zum Gewerbegebiet. Damit solch eine Unterkunft hier überhaupt entstehen kann, muss die Verwaltung dem also explizit zustimmen – und eine Ausnahme für das Gebäude beschließen.

Ist der Bedarf nach einer neuen Asylunterkunft in Senden dringend?

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf, Asylsuchende unterzubringen und in den Gemeinden zu verteilen, mal höher und mal niedriger. Damit es bei einer sehr angespannten Lage auch kurzfristig möglich ist, Platz für Schutz suchende Menschen zu schaffen, hat das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr bestimmte Regeln erlassen. Die sollen es ermöglichen, kurzfristig zu reagieren und Räume zu schaffen – aber eben nur dann, wenn der Bedarf dringend ist.

