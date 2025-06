So feiern die Feuerwehren Witzighausen und Hittistetten ihren 150. Geburtstag

Sie wurden gemeinsam gegründet – also gibt es auch ein gemeinsames Gründungsfest: Am 1. März 1875 entstanden die Freiwilligen Feuerwehren in Witzighausen und Hittistetten. 150 Jahre später wohlen die beiden Wehren das nun zusammen feiern. Am Donnerstag, 19. Juni, und Freitag, 20. Juni, soll es deswegen auf der Festwiese am Hochbehälter in Witzighausen „groß, rot und laut“ werden, schreiben die Veranstalter auf Facebook.

Feuerwehren sind mittlerweile immer weniger bei Bränden im Einsatz

In 150 Jahren hat sich die Art der Arbeit der beiden Feuerwehren grundlegend verändert: Brände bekämpfen die Männer und Frauen aus Witzighausen und Hittistetten zwar immer noch. Aber die lodernden Flammen nehmen durch die immer besser werdende Technik laut Witzighausens Erstem Kommandant ab – während sogenannte „technische Hilfeleistungen“ im Laufe der Zeit dazukamen.

Dazu zählen Einsätze bei Hochwasserkatastrophen wie im vergangenen Juni, aber auch bei teilweise schweren Unfällen oder bei der Suche nach vermissten Menschen. Manchmal führt es die Feuerwehrleute auch aus der Region hinaus: 2021 unterstützte die Witzighauser Wehr zum Beispiel beim Katastropheneinsatz im Ahrtal.

Potenziell können die 30 aktiven Feuerwehrleute in Hittistetten und 43 in Witzighausen zu jeder Zeit zu einem Einsatz gerufen werden. Auch dann, wenn am Donnerstag, 19. Juni, ab 10 Uhr das Programm für die Jubiläumsfestlichkeiten startet. „Wir sind auch einsatzbereit, wenn andere feiern“, sagen die beiden Ersten Kommandanten Fabian Marz (Witzighausen) und Andreas Loresch (Hittistetten). In jedem Fall werden an diesen beiden Tagen jedoch knapp 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein, um beim Geburtstagsfest der beiden Wehren mit anzupacken.

Das Programm für den 150. Geburtstag der Feuerwehren Witzighausen und Hititstetten

Zum Auftakt der Festivitäten wird die Musikkapelle Eintracht Attenhofen spielen, ab 11 Uhr ist ein gemeinsames Mittagessen samt Kaffee und selbst gebackenem Kuchen geplant. Der erste Tag ist insgesamt als Familientag vorgesehen: um 13.30 Uhr startet der Spielenachmittag für die Kinder, parallel dazu wird es auch eine Ausstellung mit historischen Feuerwehrfahrzeugen geben. Ab 17 Uhr begleiten die Rothtalmusikanten Oberroth eine gemeinsame Vesper, ab 21 Uhr übernimmt ein DJ den Partyabend.

Party ist auch am Freitag, 20. Juni, angesagt: Ab 18 Uhr ist Einlass für das Konzert der Band „Illertaler“ im Festzelt am Hochbehälter in Witzighausen. Tickets gibt es für alle ab 16 Jahren für 10 Euro an der Abendkasse oder beim Familientag zu kaufen. Aber auch schon vorab im Dorfladen in Witzighausen und bei der Bäckerei Brenner in Wullenstetten.