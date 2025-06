Sopranistin Maryna Zubko verlässt das Theater Ulm

Sopranistin Maryna Zubko, die in den vergangenen Jahren am Theater Ulm große Erfolge feierte in Rollen wie Anna Bolena, Maria Stuarda, Desdemona oder Lucia di Lammermoor, und die während ihrer Ulmer Zeit zahlreiche Preise und Auszeichnungen unter anderem des Meistersingerwettbewerbs in Rheinland-Pfalz oder des ARD-Musikwettbewerbs errang, wird das Theater Ulm mit dem Ende der Spielzeit 2025/26 verlassen. Aus freien Stücken habe sie für sich die Entscheidung getroffen, sich ab September 2026 neuen künstlerischen Herausforderungen zu stellen, teilt die in der Ukraine geborene Sängerin mit.

