Das Personal-Puzzle der Ulmer Basketballer

Lokal Nur eine Handvoll Spieler aus der Vorsaison steht noch bei Ratiopharm Ulm unter Vertrag. Welches Anforderungsprofil der Klub hat und wie es um die Zukunft von Co-Trainer Tyron McCoy steht.

Der wichtigste Baustein steht seit wenigen Tagen fest. Nach dem sich der bisherige Cheftrainer Jaka Lakovic zum spanischen Top-Klub Gran Canaria verabschiedet hatte, präsentierte Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm Anton Gavel als neuen Coach (wir berichteten). Und der 37-Jährige befindet sich zusammen mit Geschäftsführer Thomas Stoll und Sportdirektor Thorsten Leibenath mitten in den Kaderplanungen. „Es ist die heiße Phase. Wir beschäftigten uns gerade viel mit Spielern, die für uns interessant sind, führen zahlreiche Gespräche und sichten Videos“, erzählt Gavel. Einfach dürfte die Zusammenstellung der Mannschaft für die Saison 2022/2023 allerdings nicht werden. Noch gibt es viele Fragezeichen, denn nur eine Handvoll Spieler ist noch vertraglich an die Ulmer gebunden.