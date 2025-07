Dreifachwechsel von Ratiopharm Ulm zu Bayern München

Wer will, der wird darin eine im Fußball und Basketball oft unterstellte Strategie des FC Bayern München erkennen: Dem härtesten Konkurrenten den oder die besten Spieler abwerben und ihn damit schwächen. Der deutsche Meister im Basketball gab jedenfalls am Mittwoch die Verpflichtung von Justinian Jessup bekannt. Der hat bisher für den deutschen Vizemeister Ratiopharm Ulm gespielt. In der Finalserie gegen die Bayern hat Jessup im Schnitt 13 Punkte erzielt.

Justinian Jessup verlässt Ratiopharm Ulm

Bayern München zitierte Jessup mit den Worten: „Ich freue mich riesig, erstmals auf Euroleague-Level spielen zu können. Denn das ist der beste Wettbewerb mit vielen großen, historischen Klubs und Bayern kämpft da jedes Jahr richtig gut mit.“ Bayern-Sportchef Dragan Tarlac sagte zum Thema Jessup. „Er wird uns mit seinem besonderen Talent als präziser Schütze und harter Arbeiter auf beiden Seiten des Feldes eine zusätzliche Qualität bringen.“ Damit ist der Dreifachwechsel perfekt, denn Bayern München hat mit den bisher in Weißenhorn lebenden Brüdern Niko und Roko Jerkic auch zwei Riesentalente aus dem Ulmer Nachwuchsprogramm an die Isar gelockt.

Niko ist 17 Jahre alt und spielt für die U18-Nationalmannschaft von Kroatien, sein 15-jähriger Bruder Roko hat sich für Deutschland entschieden und ist eine feste Größe in der Mannschaft von Bundestrainer Dirk Bauermann – auch bei der Europameisterschaft für U16-Mannschaften im August in Istanbul. Bauermann schwärmte in einem Gespräch mit unserer Zeitung schon zu Beginn des Jahres von Roko: „Er hat alle Veranlagungen, die man braucht, um später einmal auf dem höchsten Niveau der Welt zu spielen. Er hat nicht nur großen Ehrgeiz und die richtige Einstellung, sondern einfach auch einen tollen Charakter. Der Junge weiß ganz genau, was er will. Er ist einer, bei dem der Kopf gerade auf den Schultern sitzt.“ Das weltweit höchste Niveau, das ist bekanntlich die NBA.

Auch bei Bayern München traut man den Weißenhorner Jerkic-Brüdern eine große Zukunft zu. Der sportliche Leiter Emir Mutapcic, als Cheftrainer immerhin dreimal deutscher Meister mit Alba Berlin, sagt: „Mit beiden Jungs verbinden wir eine große Hoffnung, dass sie in der Zukunft auch mal in der ersten Bayern-Mannschaft spielen werden.“ Das wäre dann (noch) nicht die NBA, aber immerhin die absolute deutsche Spitze und die Euroleague.

Weißenhorner Brüder ziehen um ins Internat vo Bayern München

Aber zunächst sind Niko und Roko Jerkic in München für die zweite Mannschaft in der Pro B eingeplant. Die Brüder werden damit erstmals in ihren noch jungen Karrieren gemeinsam in einem Team spielen, sie werden außerdem aus Weißenhorn umziehen ins Internat auf dem Campus der Bayern. Aber zu einem Wiedersehen mit Ulm kommt es ganz schnell. Zum Auftakt der neuen Saison in der Pro B steht am 27. September das Spiel zwischen der Ulmer Orange-Academy und dem FC Bayern München auf dem Programm. In den roten Trikots werden dann auflaufen: Niko und Roko Jerkic.