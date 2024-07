Basketball: Wann Ratiopharm Ulm gegen wen im Eurocup spielt

Zwei der Hauptrunden-Heimspiele der kommenden Saison im Basketball-Eurocup sind besonders interessant für Ratiopharm Ulm und die Fans: Das gegen das spanische Team aus Badalona ist eine erste Revanche für das Achtelfinal-Aus in der vergangenen Spielzeit und gegen Gran Canaria gibt es wieder einmal ein Wiedersehen mit dem früheren Trainer Jaka Lakovic. Jetzt wurden alle Partien zeitgenau angesetzt. Mit Badalona bekommen es die Ulmer gleich im ersten Heimspiel am Dienstag, 1. Oktober zu tun, mit Gran Canaria erst am 7. Januar 2025.

Aber es könnte sich durchaus lohnen, sich auch das eine oder andere Spiel in der Ratiopharm-Arena anzuschauen. Zum Beispiel das gegen Bahcesehir Istanbul. Der Neuling in diesem Wettbewerb ist am 13. November zu Gast und er hat sich offensichtlich viel vorgenommen. Das unterstreicht unter anderen die Verpflichtung von Jaleen Smith, der zuvor mit Alba Berlin, Partizan Belgrad und Virtus Bologna drei Jahre lang in der Königsklasse Euroleague unterwegs war. Der neue Ulmer Trainer Ty Harrelson formuliert es so: „Es ist schwer, einen Lieblingsgegner in dieser Gruppe auszumachen, da alle ihren eigenen Reiz besitzen.“

So ist der Modus in Basketball-Eurocup

Der Modus im Eurocup ist gegenüber der vergangenen Saison gleich geblieben: Die Erste und Zweite in jeder der beiden Zehnergruppen marschieren direkt in das Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln vier weitere Viertelfinalisten. Im Achtel- und Viertelfinale entscheidet ein einziges Spiel über das Weiterkommen, ab dem Halbfinale geht es nach dem Modus „best of three weiter“. Dann sind also zwei Siege nötig.

Der Vorrundenspielplan von Ratiopharm Ulm in der Gruppe A:

Spiel eins: Trefl Sopot – Ulm Mi. 25. September, 17 Uhr.

Spiel zwei: Ulm – Juventut Badalona Die. 1. Oktober.

Spiel drei: Wolves Vilnius – Ulm Die. 8. Oktober.

Spiel vier: Besiktas Istanbul – Ulm Mo. 14. Oktober.

Spiel fünf: Gran Canaria – Ulm Mi. 23. Oktober.

Spiel sechs: Ulm – Dolomiti Trient Mi. 30. Oktober.

Spiel sieben: Podgorica – Ulm Mi. 6. November.

Spiel acht: Ulm – Bahcesehir Istanbul Mi. 13. November.

Spiel neun: Hapoel Tel Aviv – Ulm Die. 28. November.

Spiel zehn: Ulm – Trefl Sopot Die. 3. Dezember.

Spiel elf: Badalona – Ulm Mi. 11. Dezember.

Spiel zwölf: Ulm – Vilnius Mi. 18. Dezember.

Spiel 13: Ulm – Besiktas Istanbul Do. 26. Dezember.

Spiel 14: Ulm – Gran Canaria Die. 7. Januar.

Spiel 15: Trento – Ulm Die. 14. Januar.

Spiel 16: Ulm – Podgorica Mi. 22. Januar.

Spiel 17: Bahcesehir Istanbul – Ulm Die. 28. Januar.

Spiel 18: Ulm – Hapoel Tel Aviv Mi. 5. Februar.

Heimspiele Ulm um 19.30 Uhr.