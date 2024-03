Ratiopharm Ulm scheidet im Eurocup aus

Der deutsche Meister ist gegen Badalona vor allem in der ersten Halbzeit chancenlos. Jetzt bleibt ihm nur noch ein Wettbewerb.

Jetzt bleibt Ratiopharm Ulm in dieser Saison nur noch ein Wettbewerb: Im Finale des Pokals hat der deutsche Basketball-Meister Mitte Februar gegen Bayern München verloren, im Achtelfinale des Eurocups kam am Dienstag das Aus gegen die spanische Mannschaft Badalona. Bei der 79:88-Niederlage waren die Ulmer vor allem in der ersten Halbzeit chancenlos, jetzt können und müssen sie sich ganz auf die Bundesliga konzentrieren.

Ratiopharm Ulm verliert gegen Badalona

Der Ulmer Trainer Anton Gavel hatte für die Spanier eine Überraschung in petto: Auf der Position des Centers startete nicht der MVP-Kandidat Trevion Williams, sondern Nico Bretzel. Der erzielte auch zwei der sechs ersten Ulmer Punkte, nach drei Minuten musste Bretzel dann doch seinen Platz für Williams räumen. Dass Badalona Mitte des ersten Viertels mit einem 12:0-Lauf aus einem 10:13-Rückstand eine 22:13-Führung machte, das konnte auch er nicht verhindern. In die erste kurze Pause nahmen die Spanier einen 27:19-Vorsprung mit. Der wurde in der Folge schnell zweistellig. Bereits drei Minuten nach dem Beginn des zweiten Spielabschnitts deutete sich beim Stand von 37:22 für Badalona an, dass die Europa-Reise des deutschen Meisters an diesem Abend enden würde. Bei der 50:32-Führung der Spanier zur Halbzeit war aus dieser Ahnung beinahe schon Gewissheit geworden. Das Problem aus Sicht der Ulmer Verteidigung: Badalona traf sowohl seine Dreier, nämlich sieben von zwölf vor der großen Pause. Und unter dem Korb haben die Spanier einen Ante Tomic, der zwar schon 37 Jahre alt ist. Aber eben immer noch 2,18 Meter groß.

Die Hypothek war letztlich tatsächlich viel zu groß, auch wenn der deutsche Meister sich nach der großen Pause besser verkaufte. Im dritten Spielabschnitt schmolz der Rückstand zwischenzeitlich schon auf zehn Punkte, im vierten wurde es noch knapper. Wirklich eng wurde es aber nicht mehr und am Ende war es dann über das ganze Spiel gesehen eben doch ein überaus enttäuschender Abend für den deutschen Meister und seine Fans.

Beste Werfer bei Ulm war Trevion Williams mit 20 Punkten, 18 davon machte er in der zweiten Halbzeit.