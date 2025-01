Worum es für Ratiopharm Ulm jetzt geht

Der Modus im Basketball-Eurocup, er ist ein überaus komplizierter. Vor den letzten drei Vorrundenspielen in der Gruppe A liegt Ratiopharm Ulm auf Tabellenplatz vier, der Endspurt beginnt am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Mannschaft aus der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Die dann noch anstehenden Aufgaben gegen Bahcesehir Istanbul und Hapoel Tel Aviv sind noch anspruchsvoller. Was die einzelnen Platzierungen bedeuten und worum es für die Ulmer jetzt in erster Linie geht.

Tabellenplätze eins und zwei: Diese Mannschaften rauschen ohne Achtelfinale direkt ins Viertelfinale. Spitzenreiter Bahcesehir Istanbul ist schon durch, der Zweite Gran Canaria liegt einen Sieg vor den Ulmern, die könnten also noch vorbei ziehen. Da sie aber beide Spiele gegen die Mannschaft ihres früheren Trainers Jaka Lakovic verloren und damit den schlechteren Direktvergleich haben, stehen die Chancen schlecht.

Tabellenplätze drei und vier: Einen davon sollten sich die Ulmer ungeachtet ihres schwierigen Restprogramms sichern. Dann hätten sie nämlich im einzigen Achtelfinalspiel Heimrecht. Ein Selbstläufer wird das nicht. Besiktas Istanbul liegt nur einen Sieg hinter Ulm, hat den besseren Direktvergleich und spielt noch gegen den Tabellenletzten Trefl Sopot und den Vorletzten Trento. Eine Garantie fürs Weiterkommen ist aber auch das Heimrecht nicht. In der vergangenen Saison schied Ulm zuhause gegen Badalona aus.

Tabellenplätze fünf und sechs: Auch diese Mannschaften ziehen ins Achtelfinale ein, sie müssen aber auswärts ran.

Die Ulmer sollten gegen Podgorica aber auch (möglichst überzeugend) gewinnen, um ihren schlechten Lauf zu beenden, bevor daraus so etwas wie eine Minikrise werden kann. Zuletzt setzte es gegen Braunschweig und Trento Niederlagen. Das sind Gegner, gegen die man als Ratiopharm Ulm nicht verlieren muss.

Die Halle dürfte für Eurocup-Verhältnisse voll werden, an Unterstützung wird es also nicht fehlen. Nach dem Ehrenamts-Tag stellt Ratiopharm Ulm das Spiel gegen Podgorica unter das Motto „Tag der Pflege“. In Zusammenarbeit mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm wurden rund 3000 Menschen eingeladen, die im Gesundheitswesen tätig sind.