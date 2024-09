Bei Ratiopharm Ulm lassen sie wieder die Bälle tanzen

Wer ein konkretes und ehrgeiziges Saisonziel formuliert haben will, der fragt am besten nach bei Karim Jallow. Vor einem Jahr hatte der Spieler des damals amtierenden deutschen Basketball-Meisters Ratiopharm Ulm von der Titelverteidigung gesprochen. Das hat bekanntlich nicht geklappt, Ulm scheiterte schon in der Viertelfinalserie der Play-offs an Würzburg. Am Sonntag (16.30 Uhr) beginnt mit der Partie in Chemnitz wieder eine neue Bundesliga-Saison, die Erwartungen von Jallow sind dieselben geblieben: „Ich will Meister werden. Wer das einmal erlebt hat, der will es wieder erleben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können.“ Derart forsch sagt das kein anderer der Ulmer Protagonisten, die beim Medientraining im Orange-Campus am Dienstag ein bisschen Kaffeesatzleserei betrieben.

