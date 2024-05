Ulm

26.05.2024

Ein arg früher Abschied für Ratiopharm Ulm

Dieser Termin kam für den Geschmack der Ulmer Basketballfans arg früh: Die Mannschaft verabschiedete sich bereits am Samstag in die Sommerpause. Foto: Horst Hörger

Plus In den Play-offs sollte eine Mannschaft eigentlich ihren besten Basketball spielen. Vor einem Jahr hat das bei Ratiopharm Ulm geklappt, diesmal war es umgekehrt.

Von Pit Meier

Ratiopharm Ulm hat das Pokalendspiel erreicht und ist in der Hauptrunde der Bundesliga Vierter geworden. Es war also insgesamt keine herausragende, aber auch keine wirklich schlechte Saison für den (noch) amtierenden deutschen Meister im Basketball. Dass ein schaler Geschmack zurück bleibt, das liegt an diesem sehr sicheren Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre als das Viertelfinale.

Idealerweise spielt eine Mannschaft ihren besten Basketball in den Play-offs. Bei den Ulmern hat das vor einem Jahr funktioniert und deswegen sind sie sensationell deutscher Meister geworden. In dieser Saison war es in drei von vier Viertelfinalspielen gegen Würzburg umgekehrt und deshalb mussten sich die Spieler und die Trainer bereits am Samstag im Orange-Campus von ihren Fans verabschieden. Wie immer wird es vermutlich mit vielen von denen im Herbst kein Wiedersehen geben. Bei Anton Gavel ist das sogar ganz sicher, denn der übernimmt zur neuen Saison bekanntlich als Trainer in Bamberg.

