Der FC Augsburg und die Spatzen spielen für den guten Zweck

Ein Rekord-Hochwasser hat Anfang Juni große Verwüstungen in der ganzen Region hinterlassen. Stark betroffen war auch die Gemeinde Dinkelscherben im Landkreis Augsburg. Um den Geschädigten der Flutkatastrophe zu helfen, bestreitet Fußball-Bundesligist FC Augsburg am Donnerstag, 5. September, ab 17.30 Uhr ein Benefizspiel in Dinkelscherben gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball. Teile des Erlöses kommen der Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zugute, die bereits kurz nach der Unwetterkatastrophe einen eigenen Hilfsfonds für Vereine aufgelegt hatte.

„Uns war sofort klar, dass wir als FC Augsburg nach dem schlimmen Hochwasser helfen möchten. Ich war selbst vor Ort in Dinkelscherben und konnte mir ein Bild von den immensen Schäden machen“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Auch bei den Spatzen musste man nicht lange überlegen. „Als wir von der Idee eines Benefizspiels gehört haben, war für uns schnell klar, dass wir dabei sein wollen und so einen kleinen Teil zur Unterstützung der betroffenen Menschen beitragen können. Dass wir darüber hinaus in der Länderspielpause gegen einen Bundesligisten spielen können, ist auch sportlich eine gute Sache für uns“, meint SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

So läuft die Soforthilfe des Bayerischen Fußballverbands

Der Bayerische Fußball-Verband hatte bereits wenige Tage nach der Unwetter-Katastrophe ein Soforthilfe-Programm für vom Hochwasser geschädigte Vereine in Höhe von 100.000 Euro aufgelegt, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL hatten der BFV-Sozialstiftung daraufhin ebenfalls jeweils 100.000 Euro für den Hilfsfonds zur Verfügung gestellt. „Und wir haben natürlich auch überlegt, was wir mit etwas Abstand noch tun können“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern. Weiter meint er: „Umso schöner ist es, dass der FC Augsburg, der SSV Ulm und der BFV jetzt gemeinsame Sache machen. Vielen Dank dafür! Dass das Benefizspiel in Dinkelscherben steigt, ist eine tolle Sache. Denn auch wenn mittlerweile einige Zeit seit dem Unwetter vergangen ist, darf die Unterstützung nicht nachlassen. Längst sind nicht alle Schäden behoben, das zeigen die Anfragen, die unsere Stiftung auch weiterhin erreichen.“

Der FCA, der SSV Ulm und der BFV haben sich darauf verständigt, dass die Einnahmen des Ticketverkaufs den Betroffenen des Hochwassers in den Regionen Augsburg und Ulm zugutekommen. Die genauen Spendenziele werden noch definiert. Tickets für die Partie gibt es ab sofort im FCA-Onlineshop. Je nach Verfügbarkeit wird am Spieltag eine Tageskasse geöffnet sein. Ein Erwachsenen-Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre können das Testspiel für 5 Euro verfolgen.