Gemeinden machen Druck für Hochwasserschutz im Zusamtal

Ein beachtlicher Teil der Millionenschäden, die durch das Hochwasser Anfang Juni entstanden sind, hätten verhindert werden können. So sehen das die Bürgermeister aus Dinkelscherben, Zusmarshausen und Altenmünster. Hätte man doch schon vor der großen Katastrophe das seit Jahren geforderte Rückhaltebecken an der Zusam bei Siefenwang gebaut. Doch wie mehrfach berichtet, wurde daraus bislang nichts. Damit sich das möglichst schnell ändert, machen die Rathauschefs weiter Druck. Ihre Forderungen haben sie in einer gemeinsamen Petition aufgeschrieben. Dabei geht es nicht nur um Siefenwang.

