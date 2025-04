Expertentipp: So tippt Christoph Herz den Bundesliga-Spieltag

Am vergangenen Spieltag besiegte Christoph Herz mit seinem TSV Kettershausen-Bebenhausen den TSV Regglisweiler, bis dato Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A3, mit 1:0. Damit rangieren die Unterallgäuer nach dem 21. Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz und halten engen Kontakt zum Spitzentrio. Trotzdem formuliert der 24-jährige Mittelfeldakteur bescheiden: „Vor der Saison war unser ausgegebenes Ziel, einen einstelligen Rang zu erreichen. Nun möchte ich mit meinem Team oben mitspielen.“ Das nächste Gipfeltreffen findet am Sonntag (15 Uhr) beim FV Gerlenhofen statt. Begonnen hat der Maschinenbautechniker seine Karriere beim TSV, A- und B-Jugend verbrachte er bei der JFG Hasel-Roth-Günz, zu der auch der TSV Ketterhausen gehört. Im Herrenbereich schnürte Herz bisher ausschließlich für seinen Heimatverein die Kickstiefel. So tippt er des nächsten Spieltag.

