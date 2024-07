Heimspiele im Donaustadion: Schon fast 6000 Dauerkarten verkauft

Der Hype rund um Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball ist nach wie vor ungebrochen, der Verkauf von Dauerkarten für die Saison 2024/2025 läuft auf Hochtouren. Fast alle Fans, die bislang ein Saisonticket der Spatzen hatten, haben dies für die nächste Spielzeit verlängert. Seit Donnerstagmittag steht der Spielplan fest, die Ulmer beginnen am ersten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die SSV-Verantwortlichen rechnen damit, dass die Zahl der Dauerkartenanfragen dadurch in den nächsten Tagen noch einmal steigen wird.

Schon nach den ersten Vorverkaufsphasen hatten die Spatzen die Marke von 4.000 Saison-Abos überschritten. Seit Montag, 1. Juli, hat der freie Verkauf begonnen, gleich am ersten Tag seien weitere fast 1.000 Karten gebucht worden, berichtet Vereinssprecher Max Rieck. Aktuell sind es gut 5.500. Wobei nur noch Stehplätze verfügbar sind. Das Dauerkarten-Kontingent für Sitzplätze auf der Gegentribüne ist längst ausgeschöpft.

Einen Vorverkaufstop hat der SSV Ulm 1846 Fußball indessen nicht geplant. Dennoch sei es wichtig, allen Fans die Möglichkeit zu geben, in der kommenden Saison im Donaustadion dabei zu sein. Markus Thiele, Geschäftsführer der Fußballer, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir haben schon noch ein Kontigent an Sitzplätzen, die man für die Heimspiele kaufen kann. Es wird aber im freien Verkauf trotzdem schwierig werden, weil wir aufgrund der hohen Nachfrage den Dauerkartenbesitzern und Mitgliedern ein Vorkaufsrecht einräumen werden.“

Die Kapazität im Business-Bereich wird auf 1.000 Plätze erhöht

Auch im Vip-Bereich ist das Interesse am Aufsteiger riesig. Die Haupttribüne wird bekanntlich komplett zum Business-Bereich. Und das ist auch nötig. Waren es im vergangenen Jahr noch 350 Vip-Plätze, erhöht sich diese Zahl in der neuen Saison auf 1.000. Noch sind nicht alle verkauft, SSV-Chef Thiele geht aber davon aus, dass im Laufe der Saison auch diese Hausnummer erreicht wird „und wir in diesem Bereich ausvermarktet sein werden“.

Generell ist in der 2. Bundesliga ein enormes Fan-Interesse vorhanden. Das sieht man an den Meldungen der anderen Klubs. Der 1. FC Kaiserslautern beispielsweise verkündete dieser Tage, dass man bereits 28.000 Dauerkarten verkauft habe. Beim Hamburger SV haben über 18.000 treue Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Abos aus der vergangenen Saison verlängert – obwohl es mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga wieder einmal nicht geklappt hat.