Testspiele für den SSV Ulm: Erst Brauhaus-Cup, dann FC Basel

Seit zwei Wochen ist Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball mittlerweile wieder auf dem Platz. Vorbereitungsspiele haben die Spatzen aber noch nicht bestritten. Im Trainingslager in Oberstaufen hatte Coach Thomas Wörle ein internes Duell angesetzt, es ging heiß er - bis der Regen kam. Es schüttet, was das Zeug hielt. Richtig viele Erkenntnisse dürfte er daher aus diesem Vergleich nicht gezogen haben. Der Brauhaus-Cup am Samstag ab 13 Uhr beim FC Kempten ist nun der erste öffentliche Auftritt der Ulmer.

In Kempten ist am Wochenende Stadtfest und auch der SSV Ulm 1846 Fußball würde an der Iller gerne feiern. Einfach wird das aber nicht. Das Halbfinale gegen den FC Kempten, bayerischer Landesligist, fällt freilich noch in die Kategorie „Pflichtaufgabe“. Bei den Gastgebern spielt mit Thomas Rathgeber ein Ex-Ulmer. Von 2016 bis 2019 war er Regionalliga-Torjäger des SSV. Für Trainer Thomas Wörle gibt es zudem ein Wiedersehen mit einem guten Freund: Matthias Jörg und er spielten zusammen beim TSV 1860 München, Jörg ist inzwischen Sportlicher Leiter beim durchaus ambitionierten FC Kempten. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayernligist FC Memmingen und der Südwest-Regionalligist FC 08 Homburg, der derzeit ein Trainingslager im Kleinwalsertal absolviert. Im Finale treffen abschließend die Sieger der beiden Partien aufeinander.

Ein richtig großes Kaliber wartet auf die Ulmer dann eine Woche später. Am Samstag, 13. Juli, ab 15 Uhr treten die Spatzen zu einem weiteren Vorbereitungsspiel beim FC Basel an. Der ist in der Schweiz eine echte Größe, unter anderem 20-facher Meister und 13-maliger Pokalsieger. Auch international wurde der FCB bekannt, indem er namhafte Gegner wie Celtic Glasgow, den FC Liverpool oder Manchester United aus der Gruppenphase der Champions League warf oder in der Europa League bis ins Halbfinale kam. Auch in Basel arbeitet ein Mann mit Ulmer Vergangenheit: Martin Andermatt war von März 1999 bis September 2000 Trainer beim SSV, führte die Spatzen in die Bundesliga. Inzwischen ist er als technischer Leiter im Nachwuchs des FC Basel tätig und für die Entwicklung von der U14 bis zur U21 verantwortlich.