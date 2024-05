SSV Ulm

07:42 Uhr

Ulmer Aufstiegstrainer Martin Andermatt: "Ich sehe Parallelen zum Team damals"

Plus Martin Andermatt hat die Ulmer Fußballer im Sommer 1999 als Trainer in die Bundesliga geführt. Der Schweizer freut sich über den erneuten Höhenflug der Spatzen.

Von Stephan Schöttl

Herr Andermatt, der SSV Ulm 1846 Fußball ist auf dem besten Weg in die 2. Bundesliga. Das hatte den Spatzen vor der Saison kaum jemand zugetraut. Wie damals, als sie 1999 mit den Ulmern in die Bundesliga aufgestiegen sind. Verfolgen Sie das Geschehen aus der Schweiz mit?



Martin Andermatt: Ganz klar, ja. Mein Sohn Nicolas hat mit Meppen und Bayreuth auch schon in der 3. Liga in Deutschland gespielt. Da hat man das Geschehen dort natürlich auf dem Schirm. Ich werde dieser Tage auch immer wieder nach meinen Erlebnissen in Ulm gefragt.

Was sagen sie denn zum Höhenflug der Spatzen?



Martin Andermatt: Es freut mich natürlich extrem für den Verein und auch die Fans und die Region, dass man nach langer Durststrecke wieder oben dabei ist und das Team extrem souverän auftritt. Das ist das, was mich beeindruckt. Man hat einen Stamm gefunden, der zusammenpasst. Aber wenn mal jemand ausfällt, kann sich jeder nahtlos einfügen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, um sich große Ziele stecken zu können.

