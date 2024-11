Die Zeichen stehen beim TSV Buch auf Unentschieden

Ein kompletter Spieltag muss in der Abstiegsrunde der württembergischen Fußball-Landesliga noch absolviert werden, dann herrscht vorweihnachtliche Ruhe. Am Samstag (14 Uhr) ist der TSV Buch im Laupheimer Olympiastadion zu Gast. Nach dem in Unterzahl herausgespielten 3:2-Heimerfolg über den SV Mietingen haben die Bucher in der Tabelle zu den Oberschwaben nach Punkten aufgeschlossen.

Einen Katzensprung von Mietingen entfernt, im benachbarten Laupheim, stehen die Zeichen vor dem Spiel tendenziell ganz klar auf Unentschieden. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen vor einem knappen Vierteljahr in Buch trennte man sich 2:2. Mittlerweile haben sich die von Andi Spann, dem früheren Trainer der SGM Aufheim/Holzschwang, betreuten Laupheimer zu echten Remisspezialisten entwickelt. Alle fünf bisherigen Partien von Laupheim in der Abstiegsrunde der Landesliga endeten kurioserweise mit einem 1:1-Unentschieden.

Türkspor Neu-Ulm hat der FV Biberach zu Gast

Erst drei Stunden später, nämlich um 17 Uhr, hat Türkspor Neu-Ulm den FV Biberach zu Gast. „Wir wollen natürlich mit einem Sieg in die Winterpause“: Trainer Ünal Demirkiran hofft, in der Abstiegsrunde ungeschlagen zu bleiben und noch einmal einen Dreier landen zu können. Er erinnert an den Triumph gegen den SV Oberzell vor zwei Wochen: „Es muss ja nicht noch einmal 10:0 ausgehen.“ Ein wenig geärgert hat sich Demirkiran über den Spielausfall am vergangenen Wochenende. Die Stimmung sei gut und seine Mannschaft strotze grade vor Selbstvertrauen, sagt der Neu-Ulmer Trainer. In Biberach hat man derweil ganz andere Sorgen. Wie bei Türkspor Neu-Ulm war der Traum von einer Rückkehr in die Verbandsliga schnell beendet. Auch nach der Entlassung von Trainer Bernd Maier änderte sich an der Riß praktisch nichts. Trotz illustrer Kaderbesetzung etwa mit dem Ex Illertisser Kai Luibrand, Neuzugang Nikola Trkulja und dem in Ulm ausgebildeten Timo Baier sind die Biberacher in der Abstiegsrunde noch immer sieglos. Gespielt wird im Neu-Ulmer Dietrich-Lang-Sportzentrum in jedem Fall auf Kunstrasen.

Zu einem interessanten Duell empfängt der FC Mengen schließlich Türkgücü Ulm. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle eng beieinander und sind nach den bisherigen fünf Partien noch ohne Niederlage. Anspiel ist im Mengener Ablach-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.

Bereits in der Winterpause befinden sich die drei Teams aus dem Bezirk in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga.