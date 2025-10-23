Erst für Bayern München gegen Brügge, dann gegen den FV Illertissen?

Für den FV Illertissen beginnt am Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel in der bayerischen Fußball-Regionalliga bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München erneut eine englische Woche. Es folgt am Mittwoch (18 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Spiel des Jahres gegen den Zweitligisten FC Magdeburg, am Sonntag, 2. November geht es in der Regionalliga weiter mit einem Heimspiel gegen die Spvgg Han-kofen-Hailing.

Am Samstag in München treffen die Illertisser zunächst auf einen Gegner, der von der Spielstärke her sicher zu den besten der Liga gehört. Allerdings stottert der Motor beim Nachwuchs des FC Bayern München bisher etwas. Der wurde wie eigentlich immer zum engen Favoritenkreis im Kampf um die Meisterschaft gezählt, er konnte diese Erwartungen bis jetzt aber noch nicht erfüllen. Die Bayern belegen nur Tabellenplatz elf, sie sind aber gegenüber der Konkurrenz mit zwei bis drei Spielen im Rückstand. Von den letzten acht Partien hat die Mannschaft mit einem extrem niedrigen Altersschnitt von 19,5 Jahren nur zwei gewonnen. Mit dem 27-jährigen Anton Heinz haben die Verantwortlichen in München zwar vor der Saison einen erfahrenen Mann aus Aachen verpflichtet, der mit neun Toren und zwei Vorlagen die Erwartungen erfüllt hat. Außerdem kam der 30-jährige Benno Schmitz, der bei Grashoppers Zürich und beim 1. FC Köln weit über 100 Erstligaeinsätze in der Schweiz und in Deutschland hatte. Doch deren Mitspieler sind teilweise noch blutjung. Mit Lennart Karl und Mike Wisdom gehören zum Kader sogar zwei 17-Jährige, die am Mittwoch beim 4:0 gegen Brügge in der Champions-League eingesetzt wurden. Karl hat dabei den Führungstreffer für die Bayern erzielt. In der Regionalliga haben sie aber beide erst einmal gespielt.

Jedenfalls steckt in der Mannschaft von Trainer Holger Seitz enormes Potenzial. Dessen ist sich auch FVI-Trainer Holger Bachthaler bewusst: „Wir haben eine sehr interessante und schwierige Aufgabe vor uns. Die Bayern verfügen über eine sehr junge Mannschaft mit absoluten Toptalenten, von denen sicherlich der eine oder andere den Weg in den Profibereich gehen wird. Gegenüber dem Spiel gegen Eichstätt benötigen wir eine deutliche Leistungssteigerung. Gerade in der Defensive fehlt uns oft die letzte Konsequenz, was sich auch in der Anzahl der Gegentore widerspiegelt.“ Darauf soll sich seine Mannschaft vor allem konzentrieren, ohne in Ehrfurcht zu erstarren.

Das gelang dem FV Illertissen in den vergangenen Jahren schon öfters. Er hat bereits zwölfmal Punkte gegen die Jungprofis des FC Bayern München ergattert, sie gingen aber auch schon zehnmal als Verlierer vom Platz. Jedenfalls will der FVI seine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage ausbauen. Bis auf Niklas Musch steht der gesamte Kader zur Verfügung.