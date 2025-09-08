Für den FV Illertissen gilt: Schnell wieder aufrappeln

Das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München ist gerade erst Geschichte, da steht für den FV Illertissen im Punktspielalltag der Regionalliga Bayern der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Am Dienstag (19 Uhr) steht das Derby beim FC Memmingen auf dem Programm. Gerade einmal zwei Tage Pause war den Spielern also gegönnt. Zwar hatte der FVI versucht, das Spiel um eine Woche zu verschieben. Der Verband war damit einverstanden, aber nicht die Memminger.

Die Strapazen für die Illertisser Spieler in der Regionalliga, im DFB-Pokal und bis zum Samstag auch im bayerischen Totopokal sind derzeit also erheblich und das kann durchaus eine Rolle spielen. Im 25. Duell mit dem FC Memmingen müssen sie schließlich sicherlich erneut alles geben, Kampf und Einsatz werden eine große Rolle spielen. Die Allgäuer treten mit der Empfehlung eines 4:0-Sieges in Hankofen an. Sie haben damit alle ihre bisher erreichten zehn Punkte auswärts geholt. Die beiden bisherigen Heimspiele gingen dagegen verloren. Mit umso mehr Ehrgeiz wird der Aufsteiger die Hausaufgabe gegen die Illertisser in Angriff nehmen.

FV Illertissen vor einer englischen Woche

Die können sich zwar bis zum Spiel im DFB-Pokal gegen Magdeburg am 29. Oktober zunächst wieder auf den Punktspielalltag konzentrieren. Doch zunächst steht nun eine englische Woche auf dem Stundenplan. Trainer Holger Bachthaler mahnt zur Konzentration: „Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga ist dies eine bedeutende Woche für uns.“ Dass es auch in Memmingen nur um drei Punkte geht, das weiß man natürlich beim FVI, der Reiz eines Derbys ist trotzdem spürbar.

Auf jeden Fall wird Kapitän Max Zeller ausfallen, der sich im Spiel gegen die Löwen am Samstag eine Adduktorenverletzung zugezogen hat und ausgewechselt werden musste. Auch Lasse Jürgensen, Mussa Fofanah und Luis Pfaumann werden verletzungsbedingt zuschauen müssen, während Alex Kopf zuletzt bereits wieder zum Kader gehörte.