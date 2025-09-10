Schon wieder jubelt der Gegner des FV Illertissen

Vier Pflichtspiele in Folge hat der FV Illertissen jetzt verloren. Im Totopokal gegen 1860 München, in der bayerischen Regionalliga gegen Unterhaching, Burghausen und jetzt auch am Dienstagabend mit 2:3 beim FC Memmingen. Die Niederlage im Derby war allerdings komplett unnötig, denn die Illertisser hätten vor fast 1300 Zuschauern und Zuschauerinnen eigentlich bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen können, ja müssen.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten klare Dominanz und gehen verdient in Führung“, kommentierte FVI-Trainer Holger Bachthaler hinterher. Milos Cocic traf mit einem fulminanten Freistoßtor aus 30 Metern in der 33. Minute zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt war das Ergebnis noch schmeichelhaft für die Memminger, denn der FVI hatte zuvor schon klare Möglichkeiten vergeben. Etwa in Person von Routinier Tobias Rühle, der diesmal stellvertretend für den verletzten Max Zeller die Kapitänsbinde trug (6.). Allein vor Torhüter Dominik Dewein setzte er einen Lupfer deutlich übers Tor. Milos Cocic zielte nach einer knappen halben Stunde aus vollem Lauf über den Kasten. Schließlich war Yannick Glessing alleine durch, er verstolperte jedoch den Ball (30.).

Von den Gastgebern kam in dieser Phase offensiv ganz wenig. Sie zogen sich oft mit allen Spielern weit in die eigene Hälfte zurück und lauerten nur auf Konter. Einer davon hätte den Spielverlauf allerdings fast auf den Kopf gestellt, als Nico Nollenberger FVI-Torhüter Michel Witte prüfte. „Wir machen Dinge, mit denen man kein Spiel gewinnen kann“, ärgerte sich Trainer Holger Bachthaler. Er meinte damit natürlich unter anderem die Szene, in der Maximilian Neuberger nach einem Missverständnis mit Torhüter Witte zum Ausgleich ins eigene Tor köpfte (37.). Aber er sprach damit auch die Treffer zum 2:1 und 3:1 für die Gastgeber in der zweiten Halbzeit an.

FV Illertissen kassiert unglückliche Gegentore

Beim Memminger Führungstor genügte ein weiter Abschlag von Torhüter Dewein, den auf der Gegenseite der herausstürzende Witte verpasste, Nico Nollenberger bedankte sich mit dem 2:1 (58.). Auch beim 3:1 in der 86. Minute leisteten die Illertisser kräftig Mithilfe. Nach einem kurz ausgeführten Eckball liefen sie in einen Konter, Luis Vetter war der Nutznießer und traf zum 3:1.

Obwohl Bachthaler am Ende mit fünf Stürmern auf dem Platz alles versuchte, reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Tobias Rühle in der letzten Minute der regulären Spielzeit.“ „Wir machen fatale Fehler, mit so einem Verhalten in der Defensive kann man kein Spiel gewinnen“, lautete das bittere Fazit von Bachthaler. Ihm bleibt wenig Zeit, um daran zu arbeiten, denn schon am Samstag geht es auf die weite Reise nach Vilzing.

FV Illertissen: Witte – Gölz, Neuberger, Kopf( (80. Helbock), Heckmann – Cocic, Hingerl, Embaye (62. Milic), Hausmann (68. Gerstmayer) – Rühle, Glessing.