FV Illertissen im Totopokal gegen den FC Ingolstadt

Einen alten Bekannten bescherte die Auslosung der Halbfinal-Partien im bayerischen Fußball-Totopokal dem FV Illertissen. Der spielt gegen den Drittligisten und Titelverteidiger FC Ingolstadt. Illertissen will in dieser Saison seinen Pokal-Lauf mit der vierten Finalteilnahme in fünf Jahren krönen.

2023 hatten die Schwaben die Schanzer im Endspiel mit 4:3 nach Elfmeterschießen geschlagen und damit den zweiten Pokalsieg in Serie gefeiert. Auch in der vergangenen Saison stand dieses Duell auf dem Spielplan – ebenfalls im Halbfinale. Am Ende feierte Ingolstadt einen souveränen 4:1-Sieg und legte damit den Grundstein für den Premierentitel im Pokal.

„Illertissen gegen Ingolstadt ist natürlich ein Traumlos, das seinen besonderen Reiz aus den direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit zieht“, sagte Verbands-Spielleiter Josef Janker nach der Auslosung.

FV Illertissen hätte auch im Finale Heimrecht

Die Halbfinalspiele im Totopokal müssen bis zum 22. April des kommenden Jahres ausgetragen werden. Die exakte Terminierung erfolgt in Absprache mit den beteiligten Vereinen sowie nach Rücksprache mit interessierten TV-Sendern. Das Endspiel am „Finaltag der Amateure“ findet am 24. Mai 2025 statt. Klar ist bereits jetzt: Wenn der FV Illertissen im Halbfinale gegen Ingolstadt gewinnt, dann hat er auch im Endspiel Heimrecht. Mögliche Gegner sind dann der Regionalligst Bamberg und der Drittligist Unterhaching, die sich im zweiten Halbfinale gegenüber stehen.