Illertissen

04.06.2023

Der Totopokal ist der Wettbewerb des FV Illertissen

Plus Dreimal im Finale, dreimal Elfmeterschießen, zwei Siege. Die Spieler des Regionalligisten sind erneut für den DFB-Pokal qualifiziert. Das gilt auch für den scheidenden Kapitän.

Dreimal in Folge im Finale, dreimal in Folge im Illertisser Vöhlinstadion, dreimal in Folge sorgte erst das Elfmeterschießen für die Entscheidung, dreimal in Folge wurde Torhüter Felix Thiel zum Mann des Spiels gekürt und am Ende durfte Kapitän Fabio Maiolo zum zweiten Mal nacheinander den Pott in den weißblauen Himmel stemmen. Das Finale um den bayrischen Fußball-Totopokalf hatte aus Sicht des FV Illertissen bei dessen 4:3-Sieg gegen den FC Ingolstadt am Samstagnachmittag eine ganze Menge zu bieten. Etwas mehr als 1700 Zuschauer und Zuschauerinnen sahen in dieser Partie keinen Klassenunterschied zwischen dem Regionalligisten und dem Drittligisten.

Mit viel gutem Willen kann man dem FC Ingolstadt den etwas besseren Start attestieren. Der Drittligist versuchte anfangs, die Hausherren mit hohem Pressing aus dem Konzept zu bringen und hatte leichte Vorteile. Spätestens als Marco Mannhardt zur ersten Illertisser Großchance kam (16.) und Gökalp Kilics Flanke gleich darauf Ingolstadts Torhüter Marius Funk alles abverlangte (18.), war es aber vorbei mit der Herrlichkeit der Schanzer. Das Spiel lief fortan mindestens auf Augenhöhe, der FV Illertissen hatte nicht nur ein Chancenplus, er hatte sogar die deutlich besseren Möglichkeiten. Es waren jedenfalls mehr als nur die einzelnen Nadelstiche, die sich Trainer Holger Bachthaler zuvor erhofft hatte. Ingolstadt blieb im Angriff erschreckend harmlos, offenbarte in der Defensive etliche Schwächen und brauchte mehr als eine halbe Stunde, um überhaupt zum ersten Eckball zu kommen. Noch vor der Pause war Marius Funk erneut der Retter in höchster Not, als er wiederum gegen Kilic klären musste (37.).

