Göppingen gegen Paris: Was Handball-Fans zum Spiel in Neu-Ulm wissen müssen

Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im April 2024 wird am Dienstag in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena erneut Handball auf internationalem Top-Niveau geboten. Bundesligist Frisch Auf Göppingen bestreitet ab 19.30 Uhr ein Testspiel gegen den französischen Meister Paris St. Germain. Vom mobilen Hallenboden über das Veranstaltungs-Setup aus der Göppinger EWS Arena wie etwa LED-Banden bis hin zum Fanshop und weiterem Equipment wird vieles extra nach Neu-Ulm transportiert und dort aufgebaut. Das sind die wichtigsten Infos rund um das große Event:

Die Hausherren: Frisch Auf Göppingen ist bereits in starker Frühform, hat am vergangenen Wochenende das Vorbereitungsturnier um den S-Cup in Altensteig gewonnen. Im Finale wurde Bundesliga-Konkurrent TVB Stuttgart mit 21:20 besiegt. Der Verein, der mit 46 Spielzeiten in der Bundesliga hinter Kiel und Gummersbach auf Platz drei der ewigen Tabelle steht, hat bereits elf deutsche Meistertitel zwischen 1954 und 1972 gewonnen, dazu zwei Europapokalsiege der Landesmeister in den Jahren 1960 und 1962 sowie vier Europapokalsiege im EHF Cup zwischen 2011 und 2017 gefeiert. Bekannteste Spieler im Team von Trainer Ben Matschke sind die deutschen Nationalspieler Marcel Schiller, David Schmidt und Martin Hanne sowie Norwegens Nationaltorwart Kristian Saeveras.

Die Gäste: Mit Paris Saint-Germain ist nicht nur der französische Meister zu Gast, sondern ein Teilnehmer der Champions League, gespickt mit Weltklassespielern wie Luka Karabatic, Luc Steins, Elohim Prandi, Yahia Omar oder Jannick Green. Richtig aufwärts ging es ab dem Jahr 2012, als der Verein dank der Investitionen aus Katar nicht nur die Fußballsparte förderte, sondern auch die Handballer zu Erfolgen führte. PSG verbindet das Gastspiel mit einem weiteren Testspiel in Deutschland und kommt in Bestbesetzung nach Neu-Ulm.

Bereits um 17 Uhr spielt die TSG Söflingen gegen den TSV Heiningen

Das Vorspiel: Ab 17 Uhr stehen sich in der Arena die TSG Söflingen und der TSV Heiningen gegenüber. Beide Vereine spielen seit vielen Jahren in den höchsten Klassen Baden-Württembergs, oft mit spannenden direkten Vergleichen. In der vergangenen Saison wurde Heiningen Siebter in der Regionalliga. In den 1980er Jahren war der Klub Zweitligist und 1993 sogar deutscher A-Jugendmeister. Die TSG Söflingen ist im Frühjahr in die Oberliga abgestiegen. TSG-Trainer Phillipp Eberhardt sagt: „Das Spiel bietet einen tollen Rahmen für das Ende unserer ersten Vorbereitungsphase und wird uns mit Sicherheit wichtige Erkenntnisse liefern.“

An der Tageskasse der Ratiopharm-Arena gibt es nur noch wenige Restkarten

Die Fans: Bis zum Wochenende wurden bereits 4.650 Tickets für die Partie verkauft. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Ratiopharm-Arena am Dienstagabend ausverkauft sein wird. Wenige Restkarten sind am Spieltag ab 16 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Eine starke optische Einheit bildet die Fanaktion „Grüne Wand“ auf der Stehplatztribüne. Dort nehmen rund 400 Vereinsmitgliedern von Frisch Auf in grünen Shirts Platz. Bereits ab 16 Uhr sind verschiedene Aktionen im Foyer der Arena und vor der Halle geplant. Unter anderem gibt es die Möglichkeit zum Schuh- und Balltest bei Ausrüster Kempa, Geschwindigkeitsmessung beim Torwurf sowie die Präsentation des Göppinger Mannschaftsbusses.