Handball

06:00 Uhr

Olympia-Qualifikation: Große Glücksgefühle in der Ratiopharm-Arena

Plus Deutschlands Handballerinnen qualifizieren sich in Neu-Ulm für die Olympischen Spiele. Auch Alicia Staigmüller vom SC Vöhringen hat ihren ganz besonderen Moment.

Von Stephan Schöttl

Es war ihr großer Moment. Ein wahrscheinlich unvergesslicher Auftritt im Rampenlicht der Ratiopharm-Arena. Alicia Staigmüller, Handballerin vom SC Vöhringen, bekam vor dem Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Olympia-Qualifikation in Neu-Ulm gegen Montenegro die Sportstar-Trophäe unserer Redaktion überreicht. Nicht von irgendjemandem, sondern von Axel Kromer, dem Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB). „Das war überwältigend“, sagt die 20-Jährige.

Um dieser besonderen Auszeichnung von Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung einen würdigen Rahmen zu geben, hatte die Sportredaktion kurzerhand beim DHB angefragt, ob dies im Zusammenhang mit dem Viererturnier in der Arena möglich wäre. Beim Verband war man von der ersten E-Mail an begeistert von der Idee, unterstützte sie unkompliziert – und schickte gleich einen der höchsten Funktionäre. Kromer, von 2007 bis 2009 selbst als Spieler beim damaligen Regionalligisten TSG Söflingen aktiv, übergab Staigmüller den Pokal. Und die Torjägerin des SC Vöhringen wurde von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle dafür gefeiert. Einer der beiden Moderatoren meinte grinsend: „Dieses Talent sollten wir unbedingt im Auge behalten.“ Vor laufender Kamera musste sie im Unterhaltungsprogramm vor dem Anpfiff am Spielfeldrand Rede und Antwort stehen, war dabei für alle Fans zu hören und auf dem Videowürfel unter dem Hallendach zu sehen. „Ich war ganz schön aufgeregt, aber es war einfach cool“, erzählt Staigmüller. Auch Mitspielerin Nicole Fuchs war mittendrin, hielt alles für die Kanäle des SC Vöhringen in den sozialen Netzwerken fest.

