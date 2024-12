Biathlon-Weltcup: Julia Tannheimer glänzt in Finnland als Sechste

Mit einem absoluten Top-Ergebnis hat Julia Tannheimer beim Biathlon-Weltcups in Kontiolahti/Finnland für Aufsehen gesorgt. Und für Jubel zuhause in Ulm. Im Sprint über 7,5 Kilometer wurde die 19-Jährige vom DAV Ulm Sechste - und blieb dabei als einzige Starterin aus dem deutschen Team ohne Fehler am Schießstand. In dieser Disziplin hatte sie sich im Herbst bereits zur jüngsten deutschen Meisterin aller Zeiten gekürt, jetzt feierte sie auf der kurzen Distanz auch ihr bislang bestes Ergebnis in der höchsten internationalen Liga und erfüllte obendrein bereits die Norm für die Weltmeisterschaft in Lenzerheide 2025.

Freudestrahlend gab sich die junge Ulmerin anschließend am ARD-Mikrofon selbst die Note eins und sagte: „Ich hätte für mich persönlich nicht viel besser machen können. Liegend habe ich ein bisschen langsam geschossen, aber die Null steht. Das war für mich erstmal das Wichtigste.“ In der Loipe war Tannheimer gewohnt stark, sparte zunächst im Windschatten der Französin Sophie Chauveau geschickt Kräfte und legte dann eine beeindruckende Schlussrunde hin. Gefragt nach ihrer Taktik, meinte die 19-Jährige lachend: „Ich bin einfach mal losgelaufen.“ Den Tagessieg holte sich die Tschechin Marketa Davidova.

Nächster Weltcup-Ort ist vom 13. bis 15. Dezember Hochfilzen

Für Tannheimer ist damit die Woche in Finnland noch nicht zu Ende. Am Sonntag (17.10 Uhr) darf sie im Massenstart über 12,5 Kilometer noch einmal ran. Für dieses Rennen qualifizieren sich jeweils die Top 30 des Gesamt-Weltcups. Tannheimer wird in dieser Wertung nach dem sechsten Platz im Sprint aktuell auf Rang 14 geführt.

Bei ihren ersten beiden Starts in Kontiolahti war es noch nicht rund gelaufen. Mit der DSV-Staffel reichte es nur zu Platz sieben, im Einzel über 12,5 Kilometer wackelte Tannheimer am Schießstand, setzte fünf von insgesamt 20 Schüssen daneben und kam als 57. ins Ziel. Die nächste Station des Weltcup-Zirkus ist vom 13. bis 15. Dezember in Hochfilzen. Für die Frauen stehen dort der Sprint, die Verfolgung über zehn Kilometer und eine weitere Staffel auf dem Programm.