Es wird sein 17. Jahr in Orange: Nico Bretzel verlängert in Ulm.

Fans der Ulmer Bundesliga-Basketballer können ihre riesige Plastikbreze, die bei den Heimspielen in der Ratiopharm-Arena durch den Stehblock gereicht wird, für die kommende Saison schon einmal aufblasen. Eigengewächs Nico Bretzel bleibt ein weiteres Jahr, es wird dann bereits sein 17. im Klub, für den er schon seit der Jugend spielt. Auch Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich: „Nico ist damit dienstältester Spieler des Teams. Als klassischer Center sorgt er für ordentlich Verdrängung unter den Körben, ist aber aufgrund seines feinen Händchens auch in der Lage, diese Position modern zu interpretieren und das Spielfeld weit zu machen.“

Bretzel stand in der abgelaufenen Bundesliga-Saison im Schnitt etwas über elf Minuten auf dem Parkett, erzielte dabei 5,1 Punkte und schnappte sich 3,8 Rebounds. Allerdings kam er zuletzt aus gesundheitlichen Gründen über vereinzelte Einsätze in Liga, Pokal und Eurocup nicht hinaus. Umso größer sind seine Erwartungen an die neue Spielzeit. Bretzel meint: „Ich freue mich darauf, mit den Teamkollegen, die ich schon kenne, ein weiteres Jahr zusammenspielen zu können. Darüber hinaus betrachte ich Ulm als guten Standort in Deutschland, an dem man sich sowohl körperlich als auch spielerisch weiterentwickeln kann. Mit dem neuen Coach ergeben sich zudem neue Trainingsmethoden, auch taktisch wird sich einiges ändern – eine gute Möglichkeit, mich weiter zu verbessern.“

Sein Bundesliga-Debüt feierte er als 18-Jähriger gegen Gießen

Über die Hälfte seines Lebens hat der 25-Jährige in Orange verbracht und stellt damit auch Klublegende Per Günther in den Schatten. Beide kamen 2008 an die Donau, Günther nahm 2022 seinen Abschied, Bretzel spielt immer noch. Der Vergleich hinkt selbstverständlich: Günther stand 14 Jahre im Bundesligakader, Bretzel kam als Neunjähriger nach Ulm, durchlief zunächst das komplette Jugendprogramm und spielte sich über verschiedene Stationen in den Profikader. Seinen ersten Bundesligaeinsatz absolvierte er als 18-Jähriger im Dezember 2017 gegen Gießen.