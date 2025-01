Ein Aufstiegsheld geht: Philipp Maier zieht's zum TSV 1860 München

Es war schon vor einer Woche ein heißes Transfergerücht, das am Montagabend offiziell bestätigt wurde: Philipp Maier verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball und spielt ab sofort für den Drittligisten TSV 1860 München. Münchner Medien hatten im Lauf des Tages berichtet, dass der 30-jährige Mittelfeldspieler bereits auf dem Vereinsgelände der „Löwen“ an der Grünwalder Straße gesichtet worden sei. Noch am Samstag stand Maier für die Spatzen bei der 1:2-Niederlage in Kaiserslautern 45 Minuten lang auf Platz. Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Ich möchte mich bei Philipp ganz herzlich für seinen Einsatz in den letzten dreieinhalb Jahren bedanken, er war ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung. Nun hat sich für ihn die Möglichkeit ergeben, bei einem Traditionsverein wieder nahe seiner Heimat zu spielen.“

Dass er Sympathien für den TSV 1860 München hegt, daraus hatte Maier nie ein Geheimnis gemacht. Er sagt daher auch: „Die Möglichkeit in meiner Heimat und für 1860 München zu spielen, ist für mich als 1860-Fan ein Kindheitstraum.“ Vor seinem Wechsel nach Ulm im Sommer 2021 spielte er viele Jahre beim TSV 1860 Rosenheim, dann bei Wacker Burghausen und dem 1. FC Schweinfurt. Unter Trainer Thomas Wörle hatte sich der Oberbayer schnell zum Stammspieler entwickelt und wurde zu einem der Aufstiegshelden, die mit dem SSV Ulm 1846 Fußball den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga geschafft haben. In der laufenden Saison kam Maier in 16 von bislang 18 Zweitliga-Spielen zum Einsatz, brachte es insgesamt auf 963 Spielminuten. Insgesamt erzielte er für die Spatzen in den vergangenen Jahren 112 Pflichtspiele, erzielte dabei 13 Tore. In Ulm hat der 30-Jährige seinen Marktwert vervierfacht, er beträgt laut Branchenportal transfermarkt.de aktuell 400.000 Euro. Maier hatte eigentlich noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025. Damit dürfte für die „Löwen“ auch eine Ablöse angefallen sein, dazu schweigen allerdings beide Klubs.

Beim TSV 1860 München gibt es auch einen neuen Trainer

Maier, der als besonders mannschaftsdienlich und loyal gilt, zieht es aus persönlichen Gründen nach München. Dort gibt es seit Montagabend auch einen neuen Trainer: Nachdem sich der Verein vom bisherigen Coach Argirios Giannikis getrennt hatte, wurde schon wenige Stunden später Patrick Glöckner als dessen Nachfolger präsentiert. Der 48-Jährige hatte in seiner aktiven Zeit unter anderem für die Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt in der 2. Bundesliga gespielt.