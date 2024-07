Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm verpflichtet einen Spieler aus Puerto Rico

Ratiopharm Ulm meldet mit dem puerto-ricanischen Nationalspieler Alfonso Plummer den nächsten Neuzugang. Gleichzeitig bestätigt Basketball-Bundesligist den schon seit längerer Zeit feststehenden Abschied von Georginho. Der Brasilianer spielt künftig wieder für seinen Heimatverein in Sao Paulo.

Der 26-jährige Plummer kann auch beiden Positionen im Aufbau eingesetzt werden, derzeit kämpft der 1,85 Meter große Scharfschütze noch mit den „Capitanes de Arecibo“ um die Meisterschaft in Puerto Rico. Mit 20 Punkten, 3,8 Assists und 3,3 Rebounds ist Plummer der Topstar des Tabellenführers. Auch für die Nationalmannschaft hat er bereits einige Spiele bestritten. Eines davon gewann Puerto Rico gegen einen brasilianische Mannschaft mit Yago dos Santos und Georginho mit 75:72. Plummer soll noch zwei Spiele für seine Nationalmannschaft bestreiten, bevor er nach Deutschland kommt. Als sehr guter Werfer, der bisher meist über 40 Prozent seiner Dreier und mehr als 80 Prozent seiner Freiwürfe getroffen hat, soll er das Ulmer Spiel weit machen. Darüber hinaus soll seine Schnelligkeit ein wichtiger Faktor der Offensive und Defensive werden. Trainer Ty Harrelson ist überzeugt von dieser Verpflichtung: „Alfonso verfügt über die Fähigkeit, den Dreipunktewurf zu kreieren und hochprozentig zu treffen. Wir sind überzeugt davon, dass er großartig in die Gruppe der Spieler passt, die wir bereits verpflichtet haben.“

Alfonso Plummer kommt zu Ratiopharm Ulm

Plummers erster Abstecher nach Europa war allerdings von wenig Erfolg gekrönt. Im November 2022 war er aus der amerikanischen G-League nach Paris gewechselt. Nach drei Spielen in der französischen Liga und drei im Eurocup wurde der Vertrag wieder aufgelöst. Deutlich erfolgreicher gestaltete sich seine Karriere am College, jetzt will sich Plummer in der Bundesliga und in Europa durchsetzen: „Ich bin gespannt auf die Herausforderung, ich werde das Uuulmer Jersey mit Stolz und Hingabe tragen.“