Auch nach dem 0:1 gegen Köln gibt es Rückendeckung aus der Kurve

In der Ehe versprechen sich Menschen, zusammenzuhalten. In guten und in schlechten Zeiten. Was es bedeutet, diese Worte Tag für Tag in die Tat umzusetzen, wird einem oft erst nach und nach bewusst. Dann zum Beispiel, wenn es mal nicht so gut läuft. Die einen stehen solche Herausforderungen zusammen durch, andere zerbrechen daran. Auf eine ähnlich harte Probe werden derzeit auch Verantwortliche, Spieler und Fans des SSV Ulm 1846 Fußball gestellt. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln stecken die Spatzen weiter im Tabellenkeller der 2. Bundesliga fest, der Rückstand auf den Relegationsplatz ist auf vier Zähler angewachsen. „Mir fehlen die Worte. Das ist sehr frustrierend und maximal bitter“, sagte SSV-Kapitän Johannes Reichert nach der Partie.

