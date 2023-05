SSV Ulm 1846 Fußball

Das machen die Bundesliga-Helden des SSV Ulm heute

Plus Mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Dritte Liga erinnern sich viele an die Bundesliga-Zeiten des SSV Ulm vor 23 Jahren. Was machen die Spieler von damals heute?

Von Gideon Ötinger

Der SSV Ulm ist aktuell wieder in aller Munde. Am Wochenende machten die Spatzen die Meisterschaft in der Regionalliga klar und sicherten sich damit den Aufstieg in die Dritte Liga. Ab der kommenden Saison wird im Donaustadion also wieder Profifußball gespielt. Manch einer erinnert sich an längst vergangener Tage zurück, als der SSV Ulm 1846 Fußball noch zum Hauptverein gehörte und ohne den Zusatz „Fußball“ auskam. Es war die bislang prägendste Saison: Die bis heute erste und einzige Spielzeit in der Bundesliga. 1999/2000 war das. Mit dem direkten Wiederabstieg und in der Folge drei Insolvenzen hatte die Phase aber auch einige unschöne Folgen. Mit dem Aufstieg jetzt scheint der Fußball in der Stadt aber wieder ähnlich wichtig wie damals. Doch was machen eigentlich die "Stars" von einst, wie Trainer Martin Andermatt, Torwart Philipp Laux oder Sascha Rösler, heute?

Martin Andermatt (61), Trainer: Im März 1999 hatte der heute 61-jährige Schweizer den damaligen Trainer Ralf Rangnick abgelöst, der zum VfB Stuttgart gewechselt war. Auch wenn Rangnick einen großen Anteil am Aufstieg der Spatzen von der zweiten in die erste Bundesliga hatte, war es doch Andermatt, der als Aufstiegstrainer in die Vereinschronik einzog. Nach dem direkten Abstieg in Liga zwei wurde Martin Andermatt am 18. September 2000 gefeuert und heuerte im Juni 2001 bei Eintracht Frankfurt an, wo er bis März 2002 Trainer blieb. Es folgten Trainerämter in der Schweiz (unter anderem bei Young Boys Bern) und der Posten als Nationalcoach Liechtensteins. Zeitweise war Andermatt auch Mitglied im Aufsichtsrat der Fußballprofis von Hannover 96 und fungierte als Berater. Nach einer Saison als Trainer beim FC Schaffhausen ist er seit dem vergangenen Jahr Co-Trainer beim FC Basel.

