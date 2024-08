Für den Pokal packen die Ulmer Fußballer einen Trikot-Klassiker aus

In kürzester Zeit war das Spiel gegen den Rekordmeister ausverkauft. Die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal-Wettbewerb gegen den FC Bayern München zieht schon seit Tagen Fußballfans in und um Ulm in ihren Bann. Immer wieder gibt es neue Meldungen rund um das Süd-Duell. Jetzt hat der SSV Ulm 1846 Fußball sein Sondertrikot vorgestellt, mit dem die Spieler des Zweitligisten am 16. August im Donaustadion auflaufen werden - erstmals seit Ende der 1960er Jahre wieder mit Brustring und schwarzem Kragen.

Weiß und Schwarz waren die Trikots der Spatzen schon immer. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts und über mehrere Jahrzehnte trugen die Spieler der TSG Ulm 1846 und dessen Vorgängervereins PTV Ulm weiße Trikots mit schwarzem Brustring. Unter anderem in der Saison 1962/63. Zu Gast im Donaustadion war in dieser Spielzeit in der Oberliga, der damals zweithöchsten deutschen Spielklasse, auch der FC Bayern München. 6:1 siegten die Ulmer vor 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am 9. September 1962 in der Friedrichsau gegen die Bayern. Mit Nationaltorhüter Wolfgang Fahrian belegte die TSG am Saisonende Platz sieben, der nicht für die Qualifikation zur neu gegründeten Bundesliga reichte.

Nun kehrt das Brustringtrikot ins Donaustadion zurück. Gemeinsam mit der Firma Uhlsport und Hauptsponsor Liqui Moly wurde für die diesjährige DFB-Pokalsaison das Trikot neu aufgelegt und ist ab sofort im Onlineshop der Spatzen erhältlich. Das Trikot besteht laut Verein aus 100 Prozent recyceltem Polyester.