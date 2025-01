Teuflisch gut: David Heckenberger von den Devils Ulm/Neu-Ulm

David Heckenberger war völlig aus dem Häuschen. „Ich freue mich riesig. Auch darüber, dass die Eishockey-Community so zusammenhält“, sagte der Torhüter des VfE Ulm/Neu-Ulm, als er die Nachricht erhielt, dass die Leser und Leserinnen der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung ihn zum Sportstar des Monats Dezember gewählt haben. Zumal er damit selbst gar nicht gerechnet hatte: „Ich dachte, dass ich Außenseiter bin gegen diese starke Konkurrenz.“ Doch die Bedenken waren völlig unbegründet. Heckenberger ist nicht nur der erste Eishockeyspieler überhaupt, der in der nunmehr genau zweijährigen Geschichte unserer Sportstar-Wahlen einen Monatssieg geholt hat. Es hat auch noch nie ein Kandidat so deutlich gewonnen. Auf den 26-jährigen Lehramtsstudenten für Sport, Mathematik und Physik aus Weingarten entfielen unglaubliche 91 Prozent der Stimmen. Seine Anhängerschaft wollte ganz auf Nummer sichergehen und hat am vergangenen Wochenende im Endspurt der Abstimmung noch einmal richtig Gas gegeben. Der Ulmer Fußballer Semir Telalovic, der Basketballprofi Ben Saraf, die Biathletin Julia Tannheimer und die junge Turnerin Maha Feniuk – sie hatten alle nicht den Hauch einer Chance.

