U11-Eurocup: Ein Modus wie in der Champions-League

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Beim SV Oberelchingen geht der U11-Eurocup über die Bühne. Bei diesem Fußballturnier für Knirpse soll die Brühlhalle stimmungsmäßig einmal mehr zur Brühlhölle werden. Das Turnier gehört bereits seit Jahren auch über deutsche Grenzen hinaus zu den herausragenden Veranstaltungen in diesem Altersbereich. Auch wenn es bereits die 17. Auflage und damit fast schon ein Traditionsturnier ist, ein alter Hut ist der U11-Eurocup beileibe nicht. Dafür sorgen die Macher um Tom Fuchs und Stefan Philipp in diesem Jahr mit einem neuen Spielmodus.

Weil RB Leipzig seine Zusage bereits im Herbst wieder zurückgezogen hat und Celtic Glasgow nun doch nicht aus Schottland anreist, wurde das Teilnehmerfeld kurzerhand auf 22 Teams reduziert. In einer Art Champions-League-Modus wird nun in zwei Gruppen mit jeweils elf Mannschaften gekickt. Dabei spielt nicht mehr jeder gegen jeden, aber jedes Team bestreitet sechs Partien. Auch drei kleine Vereine aus dem Bezirk finden sich in jeder dieser Gruppen wieder. Die besten sechs Teams ziehen in die Zwischenrunde am Sonntag ein.

Die internationalen Vertreter kommen mit Rapid Wien, Aston Villa, FDS Suomi sowie Racing Straßburg diesmal aus Österreich, England, Finnland und Frankreich. Erstmals seit langer Zeit werden keine Mannschaften aus der Schweiz erwartet. Bei den Eidgenossen wird in den Profivereinen eine neue Strategie verfolgt, die auf die unteren Jahrgänge verzichtet. Dazu kommt, dass auch beim DFB neue Ziele im Vordergrund stehen. Mehr Ballkontakte und mehr Spielzeit sollen die Kinder haben. „Es ist unser Ziel, dass die Kinder trotzdem mit leuchtenden Augen die Halle verlassen“, sagt Stefan Philipp. Er zeichnet für die Organisation außerhalb des Spielfeldes verantwortlich und hat wieder eine kleine Armada an Helferinnen und Helfern an seiner Seite. Ohne die geht beim SVO gar nichts: „Wir sind eben ein kleiner Verein.“ All die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus den eigenen Reihen, erklärt Philipp.

Am Wochenende steigt der U11-Eurocup in der Brühlhalle

Nach dem Restart nach der Coronapause im vergangenen Jahr mussten die Verantwortlichen in Oberelchingen heuer einige finanzielle Umschichtungen vornehmen. Insgesamt ist in diesem Bereich trotzdem alles in trockenen Tüchern. Übertriebene Ansprüche und Forderungen einzelner Profivereine haben Stefan Philipp, Tom Fuchs und dessen Eurocup-Mitgründer Stefan Rampf ohnehin schon immer abgelehnt.

Rampf hat diesmal als E-Jugendtrainer der TSF Ludwigsfeld eine Wildcard für seine Mannschaft bekommen. Neben Veranstalter SV Oberelchingen und dem quasi obligatorischen SSV Ulm 1846 Fußball werden die regionalen Farben noch vom TSV Pfuhl, der SGM Senden-Ay, dem VfL Ulm und der JF Langenau vertreten.

Auf eine Eurocup-Party am Samstagabend wird diesmal verzichtet. Ohnehin legen Fuchs und Philipp großen Wert auf den familiären Charakter des Turniers: „So wie es jetzt ist, ist es gut“. Weil sie wieder mit einem großen Publikumsinteresse und einer vollen Brühlhalle rechnen, wurde in der Oberelchinger Klosterbäckerei zudem eine Vorverkaufsstelle eingerichtet.

Gruppe A: Racing Straßburg, FDS Suomi, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, SSV Ulm 1846 Fußball, SSV Reutlingen, JF Langenau, VfL Ulm, TSV Pfuhl.

Gruppe B: Aston Villa, Rapid Wien, Bayern München, Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen, Hamburger SV, VfB Stuttgart, Hertha BSC Berlin, 1860 München, SGM Senden-Ay , TSF Ludwigsfeld, SV Oberelchingen.

Zeitplan: Spiele am Samstag ab 8.45 Uhr, am Sonntag ab 8.15 Uhr. Finalspiele am Sonntag ab 14.15 Uhr.