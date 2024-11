Wie die Reisegruppe aus Ulm mit dem 2:2 in Berlin umgeht

Das Erinnerungsfoto der riesigen Reisegruppe durfte natürlich nicht fehlen. Nach dem 2:2 bei Hertha BSC feierten die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball in der Kurve des Berliner Olympiastadion zusammen mit den gut 2500 Fans, die den langen Weg in die Hauptstadt auf sich genommen hatten. Vereinsfotograf Lucca Fundel hielt den Moment mit der Kamera fest. Einen weiteren besonderen Moment in dieser Saison der 2. Bundesliga, in dem das Sportliche kurz in den Hintergrund rückte. Doch die Profis beschäftigten sich schon kurz darauf wieder mit den vorausgegangenen 90 Minuten des Spiels. Denn so richtig einschätzen konnten sie das Remis nach Schlusspfiff zunächst noch nicht. Maurice Krattenmacher meinte: „In Berlin einen Punkt zu holen, ist ein gutes Gefühl. Aber das Spiel hätte auch in beide Richtungen kippen können. Daher finde ich es schon ärgerlich, dass wir nicht doch drei Punkte geholt haben.“

