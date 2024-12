Zum sechsten Mal ausverkauft: Volles Donaustadion gegen den HSV

Der Hamburger SV ist ein Fußball-Schwergewicht in Deutschland. Daran hat auch der sportliche Abstieg in die 2. Bundesliga im Sommer 2018 nichts geändert. Der Verein, der in seiner bewegten Geschichte sechs deutsche Meisterschaften gewann, dreimal DFB-Pokalsieger wurde und zweimal im Europapokal triumphierte, hat im In- und Ausland mehr als 800 offiziell registrierte Fanclubs – unter anderem zwei davon in Ulm, einen in Senden und einen in Memmingen. Dass das Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (13 Uhr) gegen den HSV schnell ausverkauft war, wundert nicht. Schon nach dem Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Mitglieder waren alle Plätze im Heimbereich des Donaustadions vergeben. Aus Hamburg werden gut 2500 Fans erwartet, sodass am Ende wieder einmal 17.400 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein werden. Inklusive Pokalspiel gegen den FC Bayern schon zum sechsten Mal in dieser Spielzeit.

