Wer wird Sportstar im Juli 2024? Das sind die fünf Nominierten

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Juli im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Juni-Siegerin Lea Toran Jenner. Die Akrobatin aus Ulm bekam im vergangenen Monat die meisten Stimmen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Norbert Nieder: In seiner Altersklasse M 60 zählt der Sportler vom TSV Babenhausen zu den besten Leichtathleten Deutschlands. Das stellte er in den vergangenen Wochen gleich mehrfach unter Beweis: Bei den nationalen Titelkämpfen verpasste er das Hochsprung-Podest nur knapp, auf bayerischen Ebene wurde er wenig später Vizemeister im Weitsprung, Dritter im Hochsprung und Fünfter mit dem Diskus.

Christian Enzinger: Crossminton verbindet Elemente der etablierten Sportarten Badminton, Squash und Tennis. Christian Enzinger von den TSF Ludwigsfeld ist in dieser Disziplin ein Ass. Bei der Europameisterschaft in Ungarn feierte er seinen bislang größten Erfolg, erreichte im Herrendoppel der Altersklasse Ü50 zusammen mit Marcel Hermann aus Münster sensationell den ersten Platz und sicherte sich somit den EM–Titel. Im Einzel-Wettbewerb kam er in Ungarn bis ins Viertelfinale.

Harriet Wappler-Niemayer: Läuft bei ihr, könnte man salopp sagen. Die 22-Jährige vom Ulmer Ruderclub Donau ist für die U23-Weltmeisterschaft im kanadischen St. Catherines Mitte August im deutschen Flaggschiff, dem Achter, nominiert. Qualifiziert hat sie sich dafür mit Top-Leistungen, unter anderem mit zweimal Silber (Vierer und Achter) bei den deutschen Meisterschaften der U23 in Essen.

Nils Stöcker: Während der TSV Pfuhl beim Fußballturnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm in Einsingen keine Mannschaft am Start hatte, wurden der Verein dort trotzdem hervorragend vertreten. Mit Nils Stöcker war ein erst 16-jähriger Referee im Einsatz, der seinen Auftritt mit Bravour gemeistert und dafür viel Lob bekommen hat.

Jennifer Sräga: Die 24-jährige Studentin aus Senden spielt bereits seit 17 Jahren Golf und zählt zu den besten Paragolferinnen Deutschlands. Sie vertrat Schwarz-Rot-Gold bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft der Golfer mit Behinderungen im Golfclub Hösel/Nordrhein-Westfalen. Kurz zuvor hatte die Golferin vom GC Reischenhof in Leipzig die nationalen und internationalen Amateurmeisterschaften Deutschlands der Golfer mit Behinderungen gewonnen.

So funktioniert die Abstimmung

Bis Dienstag, 6. August, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.