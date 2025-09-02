Wer wird „Sportstar des Monats“? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab

Auch für den August 2025 kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im vergangenen Monat im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Juli-Siegerin Theresia Baamann. Die Schützin vom SV Strass hatte sich bei der letzten Abstimmung mit den meisten Stimmen durchgesetzt. Das sind die Nominierten.

Maximilian Rau: Der Fußballer vom FV Altenstadt weiß ganz genau, wo das gegnerische Tor steht. Im Heimspiel seines Vereins in der Kreisliga A3 gegen den FC Silheim gelang dem Stürmer beim 4:2-Sieg das seltene Kunststück, binnen gerade einmal fünf Minuten einen lupenreinen Hattrick, also drei Tore hintereinander, zu erzielen. Schon am ersten Spieltag hatte Rau beim 3:0-Erfolg gegen die SGM Buch/Obenhausen II doppelt getroffen. Starke Ausbeute!

Tim Nowak: Schon im Vorfeld der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Dresden hatte der Mehrkämpfer vom SSV Ulm 1846 sein Karriereende angekündigt – und zeigte es dann noch einmal allen. Mit 8140 Punkten holte sich Nowak den Zehnkampf-Titel, hatte sich nach dem vierten Wettkampf an die Spitze der Wertung gesetzt und war schon vor dem finalen Lauf über 1500 Meter nicht mehr von dort zu verdrängen.

Tim Bergmiller: Der Stürmer vom schwäbischen Bezirksligisten SV Egg war in den ersten Wochen der neuen Saison so etwas wie die Lebensversicherung seiner Fußball-Mannschaft. Er erzielte sowohl im Pokal-Wettbewerb als auch in der Liga wichtige Treffer für die Unterallgäuer. Die starke Zwischenbilanz des 25-Jährigen: sieben Pflichtspiele, neun Tore.

Tobias Rühle ebnet dem FV Illertissen den Weg zur Pokal-Sensation

Tobias Rühle: Einer der Pokalhelden des FV Illertissen. Im Elfmeterschießen der DFB-Pokal-Partie gegen den 1. FC Nürnberg glänzte zwar Torhüter Michel Witte mit zwei parierten Versuchen, ohne Routinier Rühle wäre der Regionalligist aber gar nicht erst so weit gekommen. Denn der 34-jährige Ex-Ulmer erzielte in der 90. Minute noch den 3:3-Ausgleichstreffer und brachte den FVI dadurch in die Verlängerung. Später traf Rühle auch vom Punkt souverän.

Maximilian Dallinger: Bei den Bundesliga-Schützen des SV Pfeil Vöhringen sind sie froh, dass sie einen wie ihn im Team haben. Er glänzte bei der deutschen Meisterschaft in München-Hochbrück gleich mit mehreren Top-Leistungen: Mit dem Luftgewehr erzielte er in der Qualifikation neuen deutschen Rekord und wurde am Ende Vizemeister, mit der Kleinkaliber-Mannschaft des Bund Allach gewann er Gold, ebenfalls mit neuer deutscher Bestmarke, und im Kleinkaliber-Einzel gab es für ihn zusätzlich Bronze.

So können Sie für Ihren Favoriten abstimmen

Bis Montag, 8. September 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihres Favoriten an die Adresse sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am meisten Stimmen bekommen hat, erhält die begehrte Trophäe unserer Redaktion und einen individuellen Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.