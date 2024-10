Besonderes Treffen: Aerobic-Talent trainiert mit dem großen Vorbild

Ulm ist nicht nur eine Stadt mit beeindruckender Geschichte, sondern auch ein Zentrum für sportliche Talente. Das zeigt sich in der Sportart Aerobic, die schon einige international erfolgreiche Athletinnen hervorgebracht hat. Jüngstes Beispiel ist Zirkusartistin Lea Toran Jenner, die kürzlich als Weltmeisterin im Cyr-Rad gekrönt wurde, ein Millionenpublikum auf Instagram erreicht und sich nun auf das größte Zirkusfestival der Welt in Monte Carlo vorbereitet. Daneben die 19-jährige Cosma Müller, mehrfache deutsche Meisterin im Aerobic. Sie möchte gerne in Jenners Fußstapfen treten, mit der eigenen Leidenschaft den Lebensunterhalt verdienen können.

