Stadt Ulm geht rechtlich gegen AfD-Stadtrat vor

Was der Ulmer AfD-Stadtrat Nicolas Brickenstein im Rahmen des Christopher Street Days Mitte September in der Stadt gemacht hat, hat ein Nachspiel: Er verteilte auf der Veranstaltung Flyer gegen die Parade und gegen sexuelle Orientierungen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Das allein hätte ihn nicht in die Bredouille gebracht, doch gab er auf den Flyern nicht seine persönliche Adresse, sondern die des Rathauses an. Das lässt sich die Stadt Ulm nicht bieten und kündigt rechtliche Schritte an.

