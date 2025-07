Ferienzimmer statt Wohnungen: Neu-Ulmer Stadträte schwenken um

Immer wenn solch ein Antrag im Bauausschuss auf den Tisch kommt, runzeln sich die Stirnen der Stadträtinnen und Stadträte: Wieder will also jemand eine Wohnung in ein Ferienappartement umwandeln. Wo doch in Neu-Ulm wie überall der Wohnraum knapp ist. Nicht zuletzt deshalb steht etwa das Vermietungsportal AirBnB in der Kritik, weil Wohnungsbesitzer in beliebten Städten mit Kurzzeitvermietungen deutlich mehr Geld verdienen können als mit einem dauerhaften Mietverhältnis. Das bringt den angespannten Wohnungsmarkt in Bedrängnis. Jetzt musste der Neu-Ulmer Bauausschuss wieder mal über solch eine Umwandlung entscheiden.

