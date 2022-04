Razzia gegen Rechtsextremisten: Ein Verdächtiger lebt im Landkreis Neu-Ulm

Die "Atomwaffen Division Deutschland" will mit Anschlägen und Morden Chaos anrichten. Die Bundesanwaltschaft fahndet auch im Landkreis Neu-Ulm.

Es war ein massiver Schlag gegen die rechtsextremistische Szene in Deutschland. Rund 800 Polizistinnen und Polizisten hatten am Mittwoch Gebäude und Wohnungen von Verdächtigen durchsucht und vier Personen festgenommen. Ins Visier der Ermittler war auch eine Wohnung im Landkreis Neu-Ulm geraten. Dort standen am Mittwochmorgen ebenfalls Mitglieder eines Spezialkommandos vor der Tür.

Die Razzia richtete sich vor allem gegen die rechtsextremistische Kampfsportgruppe "Knockout 51". Doch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt auch gegen zehn Beschuldigte, die im Verdacht stehen, der terroristischen Vereinigung "Atomwaffen Division Deutschland" anzugehören oder ihr nahezustehen. Eine dieser Personen lebt offenbar im Landkreis Neu-Ulm. Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte, wurde auch hier eine Wohnung durchsucht. Näheres wollte die Sprecherin der Behörde nicht preisgeben. Nur so viel: Der oder die Verdächtige steht im Zusammenhang mit der Terror-Vereinigung "Atomwaffen Division Deutschland" (AWDD).

Die "Atomwaffen Division" entstand in den USA

Bei dieser Gruppierung handelt es sich um den deutschen Ableger der seit 2015 in den USA bestehenden "Atomwaffen Division" (AWD). Nach Darstellung der Bundesanwaltschaft treten Anhänger der AWD "offen rassistisch, antisemitisch und nationalsozialistisch sowie extrem gewaltverherrlichend auf." Ihr Ziel sei die Entfachung eines „Rassenkriegs“, aus dem die „weiße Bevölkerung“ siegreich hervorgehen solle. Durch Morde und Anschläge auf andere Bevölkerungsgruppen sowie Politiker, Amtsträger oder staatliche Einrichtungen solle "Chaos geschaffen und letztlich die demokratische Grundordnung durch rechtsextremistische Herrschaftsformen ersetzt werden", heißt es aus Karlsruhe.

Ermittlungen gegen "Atomwaffen Division Deutschland" laufen seit Jahren

Der deutsche Ableger trat offenbar erstmals 2018 im Internet in Erscheinung. Die Gruppierung soll bis Ende März 2019 versucht haben, mit Flugblattaktionen vor allem an Universitäten in Berlin und Frankfurt, junge deutsche Männer zu rekrutieren. Ferner verbreitete die AWDD ihre Propaganda in einschlägigen Internet-Kanälen. Seit September 2019 laufen die Ermittlungen gegen die deutsche "Atomwaffen Division".

Im Zuge der groß angelegten Razzia vom Mittwoch durchsuchte die Polizei die Wohnungen von fünf AWDD-Verdächtigen sowie einem Nichtverdächtigen. Eine davon liegt demnach im Landkreis.

