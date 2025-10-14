800 Jahre Thalfingen: Die Geschichte des Dorfes reicht noch deutlich weiter zurück

Thalfingen ist einer von vielen Ortsnamen, die in einer Urkunde von Papst Honorius vom 16. August 1225 erwähnt werden – aber damit bedeutet jenes Dokument die erste urkundliche Erwähnung des Ortes, der heute Teil der Gemeinde Elchingen ist. Deshalb feiert Thalfingen am 18. Oktober in der örtlichen Mehrzweckhalle sein 800-jähriges Jubiläum – obwohl das Dorf als solches natürlich sehr viel älter ist. In Vorträgen des früheren ehrenamtlichen Kreisarchäologen Richard Ambs und von Gemeindearchivar Stefan Kopp wird beim Jubiläum auf die lange Geschichte Thalfingens eingegangen.

Am 18. Oktober wird das Jubiläum in der Mehrzweckhalle in Thalfingen gefeiert

Sektempfang, Musik und viel Geschichte: Ab 16.30 Uhr wird am 18. Oktober in der Mehrzweckhalle Thalfingens gefeiert. Bürgermeister Joachim Eisenkolb und Landrätin Eva Treu werden kommen und zum Publikum sprechen. Richard Ambs plant, noch Unbekanntes und wenig Bekanntes aus der Geschichte des Ortes vorzutragen, der im Lauf der Zeit in unterschiedlichen Schreibweisen in Dokumenten erscheint – als Taliungen, Talvingen, Taulingen und Dalfingen.

Die Endung „-ingen“ deutet auf eine Gründung der Siedlung zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert. Klarere Hinweise gaben archäologische Grabungen in der Thalfinger Kirche St. Laurentius, die ursprünglich St. Mammas hieß: Eine erste Holzkirche, die abbrannte, stand an dieser Stelle bereits im 8. Jahrhundert. Der kappadokische Heilige Mammas war als Kirchenpatron im Schwange, nachdem der Reichenauer Abt Walahfrid Strabo eine Lebensgeschichte des legendären Märtyrers verfasst hatte. Thalfingen gehörte ursprünglich zu Kloster Reichenau. Das Patrozinium Märtyrers Mammas gab man mit der Vergrößerung der Kirche in der Spätgotik auf.

In den damaligen Konflikten mit den nach Westen expandierenden Osmanen besann man sich auf den Heiligen Laurentius, mit dessen Anrufung der Sieg Ottos I. und des Augsburger Bischofs Ulrich gegen die ebenfalls aus dem Osten kommenden Magyaren am 10. August 955 verbunden war. Man hatte große Angst vor den Türken und wollte einen starken Fürsprecher im Himmel, deutet Richard Ambs die Umbenennung der Kirche, bei der Mammas in Ungnade fiel: Dessen Geburtsregion war inzwischen Teil des osmanischen Reiches.

Wie jene Menschen ihre Siedlung nannten, die in der Steinzeit, in der Bronzezeit und in der Römerzeit auf der Gemarkung des heutigen Thalfingen lebten, ist natürlich unbekannt. Die allerfrühesten steinzeitlichen Funde sind unspektakulär, sagt Ambs. Spannend wird es aber bei einer Siedlung von Menschen der Schussenrieder Kultur – eine jungsteinzeitliche und vor allem am Federsee um etwa 4000 vor Christi Geburt beheimatete Gruppe. Diese Menschen, von denen etliche wohl auf der Suche nach fruchtbarem Ackerland auf das heutige Thalfinger Gebiet zogen, haben Einkorn angebaut und gegessen.

Im Gebiet des heutigen Ortsteils von Elchingen lebten bereits zur Steinzeit Menschen

Dass Getreide erhalten blieb, liegt daran, dass diesen Menschen ein Gefäß, das über dem Feuer hing, in die Feuerstelle fiel, wohl, weil die Aufhängung durchschmorte, und so das Getreide im Gefäß ankohlte – und haltbar gemacht wurde. Aus der Bronzezeit wurde ein Opferplatz und eine Begräbnisstelle ergraben. Und am heutigen Jauchertweg siedelten zur Zeit des Römischen Reiches Menschen, die wohl mit den vielen Quellen an dieser Stelle einerseits eine sichere Wasserversorgung hatten, andererseits bereits Drainagen anlegten zur Ableitung des Wassers. „Die Villa selbst suchen wir noch“, so Richard Ambs. Ein Nebengebäude dieser römischen Villa aber wurde ergraben und vermessen.