Kirche in Thalfingen bleibt wegen Schimmel lange gesperrt

Gespannt hatte man in der katholischen Thalfinger Kirche „Christus unser Leben“ auf den Besuch von Pater Stefan Kling gewartet. Der Prior von Kloster Roggenburg ist Orgelsachverständiger, und er war in die seit Wochen gesperrte Thalfinger Kirche gerufen worden, um die Schimmelschäden an dem Instrument in Augenschein zu nehmen. Sein Fazit: ein sinnvolles Lüftungssystem muss her. Ab auch anderswo hat sich der Pilz breit gemacht.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Kling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thalfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis