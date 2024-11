Straßenverkehr: Die Fahrbahn nahe der Grundschule wird wieder breiter

Die Einengung an Fuß des Thalfinger Badbergs – an der Einmündung Stutzelestraße in die Ulmer Straße – wird entfernt, nachdem in der Ulmer Straße in Thalfingen die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ eingeführt wird. Der Bauausschuss des Elchinger Gemeinderates beschloss entgegen der Empfehlung der Verwaltung, die Fahrbahneinengung nicht nach weiter östlich und damit innerorts zu verlegen, sondern komplett zu entfernen.

Es gab immer wieder Beschwerden über zu schnelles Fahren an der Ulmer Straße in Thalfingen

Sieben Jahre lang waren Fahrbahneinengungen im Umfeld der Thalfinger Grundschule in Absprache mit dem Verkehrssicherheitsbeauftragten der Neu-Ulmer Polizei installiert gewesen, nachdem sich die Schulleitung, der Elternbeirat und Anwohner über zu schnelles Fahren im Bereich Schützenweg bis Neuer Weg an der Ulmer Straße beschwert hatten. Der Elchinger Bau- und Umweltausschuss hatte in seiner Juli-Sitzung beschlossen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur weiteren Geschwindigkeitsreduzierung in der Ulmer Straße die Rechts-vor-links-Regelung auf kompletter Länge einzuführen. Die Beschilderung ist inzwischen eingerichtet. Damit wurde die Fahrbahneinengung für die Mitglieder des Bauausschusses überflüssig, eine Versetzung vor die Einmündung Neuer Weg wurde abgelehnt.