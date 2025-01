Brecht am Theater Ulm: Mutter Courage und ihre Kinder feiert Premiere

Bert Brecht verlegte seine Stücke gern in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort, um Botschaften seiner Gegenwart an sein Publikum zu bringen. „Mutter Courage und ihre Kinder“, im 30-Jährigen Krieg spielendes Stück Brechts, entstand kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges im schwedischen Exil und wurde 1941 in der Schweiz uraufgeführt. Mit der Botschaft, dass der Krieg unter den kleinen Leuten nur Verlierer schafft, beschäftigt sich am Theater Ulm derzeit der Regisseur Ronny Jakubaschk. Seine Inszenierung hat am 16. Januar im Großen Haus Premiere.

