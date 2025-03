Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Ulm: Die beschuldigten Polizisten schweigen

Nach einem Polizeieinsatz im Oktober vergangenen Jahres in Ulm ist ein 42-Jähriger ums Leben gekommen. Weil er randaliert habe, sei er von Beamten des Polizeipräsidiums Ulm fixiert worden. Der Mann sei kollabiert und starb später im Universitätsklinikum Ulm. Was jedoch an jenem Sonntagabend genau passierte, ist den Ermittlern auch gut fünf Monate danach noch nicht ganz klar. Jene Polizisten, die bei der Staatsanwaltschaft Ulm als Beschuldigte geführt werden, schweigen. Zumindest bislang.

