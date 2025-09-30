Tödliche Bluttat am Schwal: Staatsanwaltschaft erhebt erste Anklage

Knapp ein halbes Jahr ist die Bluttat am Schwal in Neu-Ulm nun her. Ein 24-Jähriger war wohl im Zuge eines eskalierten Drogengeschäfts in der Donaustraße schwerst verletzt worden, er starb später in einer Ulmer Klinik. Vor wenigen Wochen teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die Ermittlungen zum Tötungsdelikt abgeschlossen sind und die Akten samt Beweismitteln an die Staatsanwaltschaft Memmingen übermittelt wurden. Nun hat die Strafverfolgungsbehörde zumindest gegen einen Beteiligten Anklage zum Landgericht Memmingen erhoben, wie Staatsanwältin Stefanie Birle auf Anfrage bestätigt.

