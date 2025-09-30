Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Totschlag! Erste Anklage nach tödlicher Bluttat am Schwal in Neu-Ulm

Neu-Ulm

Tödliche Bluttat am Schwal: Staatsanwaltschaft erhebt erste Anklage

Ein Drogengeschäft eskaliert im April dieses Jahr in Neu-Ulm, ein 24-Jähriger wird getötet. Ein Beteiligter der Auseinandersetzung wird wohl schon bald auf der Anklagebank Platz nehmen.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Noch vor wenigen Wochen waren am Tatort an der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm Kerzen und eine Plastikrose niedergelegt.
    Noch vor wenigen Wochen waren am Tatort an der Brücke zum Schwal in Neu-Ulm Kerzen und eine Plastikrose niedergelegt. Foto: Michael Kroha (Archivbild)

    Knapp ein halbes Jahr ist die Bluttat am Schwal in Neu-Ulm nun her. Ein 24-Jähriger war wohl im Zuge eines eskalierten Drogengeschäfts in der Donaustraße schwerst verletzt worden, er starb später in einer Ulmer Klinik. Vor wenigen Wochen teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die Ermittlungen zum Tötungsdelikt abgeschlossen sind und die Akten samt Beweismitteln an die Staatsanwaltschaft Memmingen übermittelt wurden. Nun hat die Strafverfolgungsbehörde zumindest gegen einen Beteiligten Anklage zum Landgericht Memmingen erhoben, wie Staatsanwältin Stefanie Birle auf Anfrage bestätigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden