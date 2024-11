Trainer Thomas Wörle verlängert beim SSV Ulm 1846 Fußball

Beim letzten Mal war das eine Hängepartie: Erst zwei Wochen nachdem der SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga aufgestiegen war, meldete der Verein Anfang Juni des Jahres 2023, dass Trainer Thomas Wörle bleibt. Inzwischen spielen die Spatzen in der 2. Bundesliga und diesmal ging es ganz schnell: Wörle und sein ganzes Trainerteam haben vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängert. Zu diesem Team gehören Co-Trainer Max Knauer, Athletiktrainer Christoph Zellner, Jonas Imkamp (Co-Trainer Analyse), Holger Betz (Torwarttrainer) sowie Dr. Sebastian Schulz (Reha- und Athletiktrainer). Wörle sagte dazu: „Was dieser Verein zusammen mit seinen treuen und leidenschaftlichen Fans bewegen kann, haben wir mit den Aufstiegen in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll erlebt. Wir alle sind hoch motiviert und überzeugt, auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern.“ Die aktuelle Herausforderung lautet: Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Derzeit liegen die Spatzen auf einem direkten Abstiegsplatz. Mit der Verlängerung in dieser schwierigen Situation hat der Verein zweifelsohne ein Zeichen gesetzt. Geschäftsführer Markus Thiele stellt klar: „Wenn wir als SSV Ulm 1846 Fußball nachhaltig Erfolg haben wollen, benötigt es Ruhe, Kontinuität und Zusammenhalt. Dazu gehört auch, dass man ein hervorragend arbeitendes und super harmonierendes Trainerteam beisammenhält.“

Thomas Wörle bleibt beim SSV Ulm 1846 Fußball

Wörle arbeitet seit dem Sommer 2021 als Cheftrainer in Ulm, in seine Amtszeit fällt der Aufstieg in die 3. und der sensationelle Durchmarsch in die 2. Liga. Der 42-jährige Fußballlehrer aus Krumbach stand für Ulm in 138 Pflichtspielen an der Seitenlinie, dabei erreichte er einen Punkteschnitt von 1,99 Punkten pro Spiel.

Auch Chefscout Michael Clemens bleibt beim SSV Ulm 1846 Fußball und wird zukünftig die Position als Kaderplaner innehaben. Der 29-Jährige arbeitet seit September 2021 für die Spatzen und ist für das Scouting im In- und Ausland verantwortlich.