Zukunftstrends und romantische Ideen auf der Neu-Ulmer Hochzeitsmesse

Der November ist grau und neblig an der Donau. Doch der Mai wird kommen, und mit dem Frühling und Sommer 2025 die Zeit, in der viele Paare heiraten. Die Messe „verliebt.verlobt.verheiratet“ bot Heiratswilligen dazu ein breites Spektrum aus Anbietern von der Brautmode bis zu Dienstleistern und sogar Finanzberatungen. Manch ein gewohnter Aussteller aus der Region fehlte in der Ratiopharm-Arena, gerade Herrenausstatter kamen dafür bis aus Ravensburg und Laupheim.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochzeitsmesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis